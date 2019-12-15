亚马逊加入交换机开源项目：或颠覆博通等芯片制造商

北京时间12月15日早间消息，Linux基金会宣布，亚马逊将为一款名为Dent的开源软件做出贡献，这可能会使为这家互联网巨头的实体店提供帮助。

Dent是一种针对交换机开发的操作系统，后者是用于在网络中（通常是公司内部或公司与互联网之间）路由数据的硬件。传统上，这一市场一直由大公司主导，例如提供大量底层芯片的博通和销售成品组装产品的思科。

通过创建开源替代方案（这意味着任何人都可以访问该软件的代码并做出贡献），亚马逊及其交易伙伴可以降低这些公司的控制权以及产品价格。

没有迹象表明亚马逊打算向公司出售交换机或其他硬件，也没有以此为目的设计自己的芯片。相反，该公司正在为一种可以在网络设备芯片上运行的操作系统做出贡献，让其他运行计算和网络基础架构的公司可以利用它。

尽管亚马逊通过市场领先的AWS云计算业务大规模运行网络硬件方面经验丰富，但Dent的设计运行速度低于公共云数据中心的速度，而Dent声明也没有提及与AWS有关的任何消息。

相反，该声明提到了的是“远程园区位置和零售商店”，这些设施可能最适合在现场执行计算工作，而最初的重点是零售。例如，这表明Dent将在Amazon Go高科技便利店中获得价值。

随着亚马逊的加入，Dent可能会影响数据中心网络市场，特别是在底层芯片层面。Dent可以帮助与市场领导者博通竞争的小型芯片制造商，以及思科主导的交换机市场的小型公司。

最终，这还可以为企业购买者节省成本。交换机芯片公司Marvell和Mellanox（英伟达已经宣布有收购意向）与亚马逊一道参与了这个项目，交换机制造公司Delta和纬创公司也参与其中。

微软已经考虑过如何利用数据中心内部的网络交换机做更多的事情。它提出了一个名为Sonic的基于Linux的操作系统，并于2016年以开源形式发布了这个系统。

作为博通的客户，思科周三表示已经开发出一种网络芯片，使其他公司可以将其用于自己的硬件产品。这要归功于2016年以3.2亿美元收购了以色列的Leaba Semiconductor公司。

当被问及思科的芯片计划时，博通首席执行官陈福阳在电话会议上对分析师说：“我们欢迎竞争。”