工商银行与阿里巴巴、蚂蚁金服达成全面战略合作

中国工商银行与阿里巴巴、蚂蚁金服在京签署全面深化战略合作。在中国工商银行董事长陈四清、阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇的见证下，中国工商银行副行长胡浩、蚂蚁金服总裁胡晓明代表双方签署协议。

根据协议，双方将本着“对等开放、互利共赢”的原则，加快构建数字金融的合作发展新生态，打造互联网公司与金融机构深度合作的典范，为双方客户提供更好的服务。

双方达成共识，全面升级战略合作伙伴关系，也代表了互联网公司和商业银行对金融科技创新共赢前景的共同期待。

中国工商银行董事长陈四清表示：“长期以来，工商银行与阿里数字经济体优势互补，共同打造深度合作的生态圈产品链，合作逐步由支付、电商板块向多维度生态圈拓展，在全球公司金融、场景金融及金融创新等多领域取得了良好成效。希望未来双方能够产生更多化学反应，共同推动中国金融行业创新，提高金融服务供给质量。”

阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇表示：“阿里巴巴和蚂蚁金服一直对工商银行充满感恩和感佩。早在2005年3月，支付宝与工行的网银支付业务合作上线，共同为用户提供网上支付服务。这是全国银行中首家与我们达成线上支付合作的银行。可以说，如果没有工商银行的敢为人先，对创新和未来趋势的包容，洞察和担当，就不会有支付宝高速发展的今天，不会有我们国家今天领先全球的数字经济。面向未来，我们将始终保持我们的初心和长期的感恩之心，以数字技术推动金融创新，服务经济、服务民生，这是我们数字经济体跟工商银行共同的使命和责任，因为信任，我们选择了在一起；同样因为信任，我们可以一起创造更好的未来。”