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vivo Funtouch OS 10正式发布：全新桌面图标

2019/12/16 20:16:44来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家12月16日消息 今日vivo手机正式发布新款vivo X30系列手机，全系列配备了与三星联合研发的Exynos 980芯片，支持SA&NSA双模组网。

除了手机之外，vivo正式发布了全新的Funtouch OS 10。官方表示在全新发布的Funtouch OS 10中，基于系统底层推出了vivo进程守护技术。它可以持续对第三方进程做异常清理，让系统更流畅。在实际应用中，第三方应用卡死率降低80%。

Funtouch OS 10在设计上秉持本源设计理念，重绘桌面图标，让你在直觉上就能清晰分辨每个应用，内外感知一致。此外，官方采用更克制的色彩、更优美的线条和更有韵律感的节奏，带来了全新的系统动效，在不同的场景下拥有更多的选择。

在动画效果方面，vivo与艺术家Roman联合打造的动态壁纸，让开屏的瞬间更具艺术感和互动感，熄屏后的感观熄屏时钟会随着时间变化，带来更美好的视觉体验。

Funtouch OS 10还新增收藏磁钉功能，它能将你想看的文章、视频，双指一按便悬浮收藏在屏幕侧边，随时随地轻松调出。

Funtouch OS 10的应用共享功能，可以将你正在观看的视频一键同步分享到对方手机上，还可以将应用交给对方操控，让你与朋友共享世间美好。

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关键词：vivoFuntouch OS 10

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