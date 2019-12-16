3298元至4298元，vivo X30/Pro正式发布：Exynos 980 5G双模，超小孔XDR屏，60倍超级变焦

IT之家12月16日消息 今天晚上，vivo X30系列新品发布会在桂林举行，全系列配备了与三星联合研发的Exynos 980芯片，支持SA&NSA双模组网，搭载全新的Funtouch OS 10系统，配备GX代光学屏幕指纹方案，vivo超小孔XDR屏，6400万像素主摄+60倍超级变焦，4350mAh大电池+33W vivo FlashCharge快充。

vivo X30 Pro 8GB+128GB版本售价3998元、 8GB+256GB版 4298元。vivo X30 8GB+128GB版售价3298元、 8GB+256GB版 3598元。发布会结束后开启全渠道预售，12月24日正式开售。

vivo X30全系列配备了与三星联合研发的Exynos 980芯片，支持SA&NSA双模组网，4G-5G 双连接状态下，理论峰值下载速率可达3.55Gbps。Exynos 980采用A77 架构，相比上一代的A76性能提升20% 。

vivo X30系列采用4350mAh大电池+33W vivo FlashCharge的黄金组合，超大的电池容量+超快的充电速度，轻松满足你的用电需求，让你彻底告别电量焦虑症。

在 vivo X30 系列上，搭载全焦段影像系统。X30 Pro的后置四摄集齐了专业摄影常用的黄金焦段：长焦摄影中经典的135mm焦段、人像拍摄鲜活灵动的50mm焦段、具备广泛适用性的26mm焦段以及带来广阔视野的16mm焦段。

X30 Pro采用了1300万像素潜望式超远摄方案，把135mm焦段的大镜头装进小手机。为了充分发挥潜望式超远摄镜头的能力，技术支持60倍超级变焦。

X30系列搭载了超级月亮模式。让你轻松拍出同时拥有大月亮和美丽夜景的照片，发现月亮之下更美的景色。

vivo X30系列搭载50mm专业人像镜头。vivo参考单反规格定制了一颗50mm焦段专业人像镜头，拥有F2.0大光圈，搭配拥有最高3200万像素的三星GD1传感器，让你拍出的人像真实而鲜活。

vivo专业人像模式。为X30系列打造了专业人像模式：媲美专业摄影器材的人眼追焦功能，带来PS级精修效果的人像智能蒙版，无论高光还是暗部都清晰可见的逆光人像、实现人景区分的全新超级夜景人像，让你尽享专业人像摄影之美。

vivo X30系列搭载专业影像系统。X30系列影像系统的强大不止于变焦和人像： 6400 万超清主摄，拥有广泛适用性及优秀的夜景表现；800 万像素的广角微距镜头，摄天地之广，纳方寸之幽；激光对焦和色温传感器，让拍照更容易。

vivo X30系列将采用独家定制的超小孔极点屏，开孔孔径仅为2.98mm，却装下了一颗3200万像素的摄像头，充分满足你前置拍照体验。

X30系列的超小孔XDR屏在全场景下都有优秀表现：1200nit局部峰值亮度，让你无惧阳光直射；最新发光材料配合P3色域，画面绚丽又降低屏幕功耗；200万比1超高对比度，让画面更加逼真清晰。

vivo X30 Pro上带来了GX代光学屏幕指纹方案，相比上一代产品感光面积提升61%，解锁时间仅需0.29秒，一触即开。同时配备面部解锁方案，让你一眼，即见。

在vivo X30系列上，迎来了全新的设计主题“绮丽印象”，创造出来源自然的三种全新配色：融合淡蓝与浅紫，凝望如碧、睥睨如银的秘银；取自苍穹之上淡淡的橙+淡淡的粉的绯云；深邃又灵动的曜石。

除了手机之外，vivo正式发布了全新的Funtouch OS 10。官方表示在全新发布的Funtouch OS 10中，基于系统底层推出了vivo进程守护技术。它可以持续对第三方进程做异常清理，让系统更流畅。在实际应用中，第三方应用卡死率降低80%。

Funtouch OS 10在设计上秉持本源设计理念，重绘桌面图标，让你在直觉上就能清晰分辨每个应用，内外感知一致。此外，官方采用更克制的色彩、更优美的线条和更有韵律感的节奏，带来了全新的系统动效，在不同的场景下拥有更多的选择。

在动画效果方面，vivo与艺术家Roman联合打造的动态壁纸，让开屏的瞬间更具艺术感和互动感，熄屏后的感观熄屏时钟会随着时间变化，带来更美好的视觉体验。

Funtouch OS 10还新增收藏磁钉功能，它能将你想看的文章、视频，双指一按便悬浮收藏在屏幕侧边，随时随地轻松调出。

Funtouch OS 10的应用共享功能，可以将你正在观看的视频一键同步分享到对方手机上，还可以将应用交给对方操控，让你与朋友共享世间美好。

vivo X30系列购买：天猫商城。

