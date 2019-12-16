支付宝语雀上手体验：让知识流动起来

12月8日，支付宝内部孵化的一款文档与知识管理工具“语雀”，宣布正式对外开放。语雀是云端知识库，分为文档、知识库、团队三层结构。通过知识库来组织管理知识，通过协作及分享让知识流动起来。

作为一款知识管理、协同办公的工具，IT之家编辑发现，支付宝语雀有着自己的清晰逻辑，想要重新定义文档，打造新一代Office。支付宝语雀的首批用户针对教育类及非盈利公益组织，可申请免费使用，针对公司规模在一定范围内的中小初创企业，可免费使用语雀团队版。而对于个人用户也提供免费功能，可打造好个性化的文档与知识管理工具。

登录语雀

支付宝语雀目前主打网页端，这也是目前最流行的在线文档形式，支持手机号码、钉钉、支付宝、微信、邮箱等方式登录，非常便捷，能够快速融入你的日常生活和工作的帐户体系。

通过钉钉扫码登录语雀后，再绑定好手机号码就可以了。此后只需要钉钉扫码快速登录即可。

语雀工作台

IT之家编辑进入语雀平台，首先会出现工作台界面，这是语雀的主界面，便于用户管理自己的文档知识库等。界面左侧是语雀的基本结构，分别是文档、知识库、团队三部分，还有协作、讨论、关注、收藏、最近浏览内容，最后一项是回收站。

如果你不熟悉如何开启知识管理之旅，语雀还提供了一些知识创作的场景供大家选择，你可以选择学习笔记、博客专栏、旅行攻略、项目组、部门、兴趣小组之类的开始。每一项知识创作场景都是一个知识库的开始，非常具有条理性。

如果你已经进行了多个操作或者编辑，那么工作台就会展示你的操作动态。

当然你也可以直接新建一个空白文档，这会属于默认的知识库。

IT之家编辑以读书笔记知识库为例子来使用语雀。点击新建之后，需要完善一下知识库说明，可以另外可以看到该知识库的归属，以及设置的权限可见范围。

你可以设置仅自己可见，也可以设置为对互联网所有人可见，便于分享知识。

新的学习笔记知识库有点像书籍或者是论文的目录，很适合从源头上帮助用户建立起知识管理的意识，培养良好的知识管理习惯。

进入具体的知识库后，可以看到左侧的大项，而右上角则是具体的流程梳理点，都可以直接使用鼠标点击，快速到达去处。

下面进入具体的编辑操作界面，语雀的菜单和Office软件类似，用户不需要进行复杂的学习认知就可以掌握布局和用法。

在左上角是语雀重要的插入卡片功能，这里集合了这款知识管理工具的众多黑科技，你可以通过Ctrl + /快捷按键快速插入卡片，也可以点击相应的文字按钮。

IT之家发现，插入卡片功能涵盖了生活和工作中所需要的大部分类型，包括图片、表格、附件、公式、代码块、思维导图、文本绘图、加密文本、状态，还可以支持嵌入语雀文档、本地Office/Xmind/Sketch等文件、本地视频、在线视频支持优酷/哔哩哔哩等。应有尽有，满足强大的需求。

近期，语雀还升级了本地文件卡片，在原有微软Office（Word、Excel、PowerPoint）、PDF的基础上，新增了对macOS系统的Keynote、Pages、Numbers文件嵌入，真是太强大了，其意义并不仅仅是格式的支持，更重要的是语雀首次实现了iWork套件在线预览，为协同办公和文档共享等奠定了核心基础。

也就是说，如果你的朋友给你发送了iWork套件文件（Keynote、Pages、Numbers），但是你使用的是Windows系统，那么只需要将其上传到语雀知识库中即可将内容解析和显示出来，微软Office文件同理，Mac用户也可以在不安装Office 365等情况下查看编辑Word、Excel、PowerPoint文件。

以导入本地Word（.docx）为例，上传完成后，语雀会将Word文件解析并以卡片的形式显示在知识库中，看起来整洁自然，完全符合知识归纳的理念。

点击右上角的小眼睛查看还可以全屏方式预览Word内容，当然这也是保存重要的文件的管理方法，当上传到语雀后，你也可以随时在有网络的情况下将其下载到电脑本地硬盘上。

如果对方发来的是苹果iWork文件，也可以在语雀上轻松查看内容。下面以iWork Keynote为例展示效果。

对Office Excel的支持也十分完善。

在语雀的知识库中，也可以直接插入优酷和哔哩哔哩视频。并且可以在线观看，完全是嵌入式的无缝的体验。

你还可以将文档中的中文自动检测翻译成英文，或者将文档中的英文自动检测翻译成中文，便于知识整理和分享。

另外，IT之家还发现一个重要功能，语雀还支持加密文本卡片功能，点击右上角的插入卡片功能，在「加密文本」卡片中撰写你需要加密的内容，点击「设置密码」；设置好密码以后，文本就被锁住了。只有键入密码才能解锁查看和编辑，即使是能编辑文档的协同办公用户没有密码也无法查看。

除了富文本之外，语雀对多个行业工种的工作场景有良好支持，比如支持MarkDown语法（程序员）、支持PlantUML等多语言文本绘图（产品经理）、支持LaTeX数学公式、画板知识库（设计师）等等。

协同办公

语雀不仅仅是一个在线的文档管理工具，更重要的是它具有保存和协同办公的理念。

用户可以将某个知识库分享给特定的人，进行查看、编辑等协同办公操作，并且能够更加快速的反应到知识文档中。

在知识库的页面，IT之家网友可以点击右上角的协作，将这篇知识库的网页链接分享给朋友或者同事，需要经过审核和确认，之后该知识库就可以在两人或者数人之间协作编辑并分享了。在权限方面，可以灵活设置，包括文档内容的阅读、新增或者编辑权限，另外还有删除协作的功能，做到更加安全、可控和方便。

当确认协作通过之后，对方就可以进行知识库的编辑等操作了，可以查看内容，发布新内容之后，这边也会同步收到更新。

语雀在协同办公方面还加入了重要的历史版本功能，无论是什么时候修改的重要内容都有记录，方便用户回顾修改点和追溯返回到之前版本。

另外分享给别人的知识库及文档还支持密码共享，更具有安全性。

小结：

支付宝语雀虽然是内部孵化出来的文档管理工具，但正因为如此已经经过数万阿里员工的检验，在正式推出之前就已经经过了千锤百炼，洞悉了不少特殊的需求，而这些需求在语雀正式推向市场之后就立刻被放大，成为必不可少的一部分。而知识库的结构从源头保证了语雀产品的不同，有利于培养教育及公益组织、小微企业的管理习惯，对于个人用户来说，知识管理和协同办公分享更是日常生活和工作的利器。

更重要的是，支付宝把保护用户账户安全的技术用在了语雀上。在隐私保护方面，所有用户生成的数据，语雀都进行了双重密钥的加密。即使语雀的开发人员，也无法看到内容。可以放心使用。