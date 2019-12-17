Airbnb是网上平台还是房产中介？欧盟法院近日将裁定

北京时间12月17日早间消息，据外媒报道，美国家庭房屋共享网站Airbnb究竟是属于在线预订服务领域还是房地产经纪领域，已在欧洲引发了许多争议。在酒店业以及一些欧洲城市对Airbnb的一片反对声中，欧洲最高法院将于12月19日对这一问题做出裁决。

这一裁决可能会产生深远的影响，特别是在巴黎将于2024年举办奥运会的背景下。国际奥委会已同意在奥运会期间推广Airbnb的住宿服务。

这一问题突显出监管机构在处理新的在线服务时所面临的窘境，这些服务虽然涉足传统业务，但并不被通常施加于传统业务的繁重规则所约束。

近年来，Airbnb与纽约、阿姆斯特丹、柏林和巴黎等城市的酒店业者和当局发生冲突，指责其加剧了这些城市的住房短缺，从而将低收入居民排斥在这些城市之外。

在遭到法国旅游协会AHTOP的投诉后，Airbnb发现自己陷入了被告席。Airbnb通过一个网站为那些希望将全部或部分房屋出租给临时客人的人提供服务。

巴黎一名检察官随后指控Airbnb违反了该国有关财产代理人活动的霍格特法律（Hoguet Law）。随后，一名法国法官向总部位于卢森堡的欧盟法院（CJEU）寻求建议。

欧盟法院将于12月19日对此发布裁决。

今年4月，Airbnb获得了欧盟法院一名顾问的支持，该顾问在一份不具约束力的意见书中表示，Airbnb应被视为一家数字服务提供商，并可在欧盟自由运营。在80%的案件裁决中，法官们都遵循了这一建议。

不过，法院也可以做出有利于酒店经营者的裁决。在2017年对Uber的裁决中，法官称出租车app应该被归类为运输服务，并拒绝Uber的说法，即它只是一个充当中介的数字应用app。

Airbnb正面临着来自法国旅游协会的数项挑战。此前有消息称，50年的房地产法并不适用于互联网平台，法国旅游协会目前正与各国政府合作，帮助实现旅游业多元化和保障住房供给。