米家电水壶1A发布：1800W功率，79元

IT之家12月17日消息 今天上午10点，小米米家电水壶1A将正式开卖，1.5L大容量，1800W大功率，售价79元。

据介绍，小米米家电水壶1A采用了1800W大功率聚能加热环发热，煮沸只需要5分钟。机身采用了双层防烫设计，温控器采用了英国品牌。米家电水壶1A的直径为13cm，304不锈钢无缝内胆结构。

设计方面，小米米家电水壶1A采用了哑光PP材质，极简设计风格。安全方面，电水壶支持沸腾断电、缺水断电、底座防触电和提壶断电。

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