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小米有品众筹电动鞋膜机：众筹价99元

2019/12/17 10:15:57来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家12月17日消息 昨天，小米有品预热了一款“安全用品”，称其“安全、张弛有度、有效切割、自动收缩，还能避免意外发生”。现在，小米有品宣布这款产品就是电动鞋膜机，众筹价99元。

据介绍，这款电动鞋膜机可以为鞋底贴膜，进门无需换鞋。鞋膜采用了30微米超薄透明粘性膜，具有强力粘合性。内置电控翻转切割器，避免刀头外露造成安全隐患，机身内置两节5号电池。

这款电动鞋膜机内赠鞋膜1卷、两节5号电池，现已在小米有品开启众筹，众筹价99元。

众筹链接：点击购买

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关键词：小米有品电动鞋膜机

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