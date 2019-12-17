美团：2019年外卖行业交易额预计将达6035亿元

12月17日消息，美团今天对外发布《中国外卖产业调查研究报告（2019年前三季度）》（以下简称“报告”)称，2019年前三季度，中国外卖产业整体发展态势良好，预计2019年全年外卖行业交易额将达到6035亿元，同比去年增长30.8%。

数据显示，2019年前三季度，中国外卖产业交易额依次为1200亿元、1430亿元、1790亿元（见图2），第三季度环比增长25.2%。其中，美团外卖2019年第三季度日均订单量同比增长38.1%至2680万单。

报告指出，随着市场规模的持续快速增长，外卖产业的渗透率继续提升。2018年，中国外卖产业的渗透率为10.8%，到2019年第三季度，这一数据已提升至15.9%。2019年前三季度中国外卖产业的渗透率为13.6%，根据Trustdata《2019年上半年中国外卖行业发展分析报告》预计，2019年全年外卖产业渗透率将达到14.2%，相比2018年提升3.4个百分点。

同时，报告显示，目前80后、90后已成为外卖消费的主力军，20-29岁用户的订单量占比高达61.5%。消费时段上则呈现出午间（11时-12时）和晚间（18时-19时）双驼峰特征。伴随着外卖品类的日益丰富、配送效率的提升及餐饮商户营业时间延长等多种因素，外卖消费时间已从午间和晚间双高峰向全时段扩展，夜间消费订单占比明显提升。

而在消费品类上，美食在男性外卖消费订单中占比更高，而女性的品类选择则更加丰富。男性的美食品类订单量占比比女性高3.3个百分点。女性的外卖消费中甜点饮品和生鲜果蔬两个品类的订单量占比相对较高，比男性分别高出2.9和0.5个百分点。生活超市及其他品类的订单量占比则没有明显的性别差异。

美团副总裁兼美团研究院院长来有为表示，外卖供给侧数字化不是简单的提高菜品和服务的质量，而是通过扩大有效供给、提高供给结构来不断提升整个门店的运营质量，同时借助各种智能终端、智慧点餐系统、收银系统等不断提升运营效率。外卖平台还可以为商户提供订单管理、集中采购、峰值预测、产品研发、营销管理、供应链服务等方面的支持，助力商家发展，共建繁荣生态。