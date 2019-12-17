【IT之家评测室】阿尔法蛋大蛋2.0体验：指哪学哪，孩子的AI学习机器人

近些年来伴随着科技的快速发展，各种各样的智能产品纷纷面世。AI作为一种新兴的技术一直处于火热关注之下，也随之带动了很多AI产品的诞生。大到智能家居，小到智能音箱，乃至小朋友们用的学习机，都在AI的光芒下焕发新的活力。

回想小编刚上学那阵，电视上“文曲星”、“好记星”等学习机等学习机的广告打得响亮亮，那曾是属于一代人的记忆。而现在，AI学习机器人的出现，成为了小朋友们的新伙伴。

近日，阿尔法蛋大蛋2.0全新上市，阿尔法蛋大蛋2.0（以下简称大蛋2.0）是孩子的AI学习机器人，属于儿童机器人品类，专注用人工智能技术与优质体系内容辅助孩子的学习。IT之家也拿到了这一产品，这一AI学习机器人有什么亮点呢？快来一起看看吧。

第一部分：外观

先来简单看看包装，正面印有一个蛋形机器人产品图，让我们提前感受到了这款AI学习机器人的可爱的造型。上提拉式设计。包装盒通体黄色，两个侧面标明了产品的主要卖点信息，最下方为固定粘扣的设计。

内容物有机器人本体，此外包含电源适配器、Type-C电源线、说明书和保修卡。

大蛋2.0机器人本体名副其实，外形十分可爱，就像一个立起来的蛋一样。机身整体采用了黑白配色，白色抛光工艺摸起来很圆润。

正面的黑色面板为机器人的显示屏区域，上方可以看到有两颗摄像头，朝前的那个用来视频通话，朝下的那颗摄像头则是用来帮助小朋友学习的。

顶部包含四个麦克风和一个触控区域，多个麦克风环形排列分布，能够更为准确地辨别声音的来源方向。底部两侧为扬声器所在位置，内置有两个3W的立体声单元。

屏幕尺寸为7英寸，分辨率为1280×720。支持防蓝光健康护眼，屏幕亮度可自动调节，并拥有防指纹涂层。

机器人后背下方为Type-C充电口、USB接口、复位孔以及电源开关键。内置7000mAh锂电池，官方宣称能连续使用6小时。

外观部分就介绍到这里，接下来我们来看看功能方面。

第二部分：连接与使用

首次使用大蛋2.0，需要先下载一个“阿尔法蛋”App，下载完成后自行注册账号或使用微信登录并绑定手机号后即可使用。进入App后会提示与设备绑定以实现更多功能。

长按机器人后面的电源键两秒后即可开机，根据提示音进行设备的网络连接设置后，手机App上点击加号添加设备，绑定好设备之后可建立微聊群组（可以理解为家庭专用群聊），还可根据孩子的年龄和喜好进行相应的选择，后续随时可修改。

一切准备就绪后，大蛋2.0就可以使用了。配置起来难度不大，指导得较为清晰，即便是头一次使用此类产品也不用担心无法完成配置过程。首先看到的是大蛋2.0的7英寸屏幕，屏幕尺寸不小，不过分辨率只有1280×720，对于看惯了1080P及更高分辨率手机屏幕的我们来说可能差点意思，它毕竟不是手机。不过它支持防蓝光护眼还是不错的，大家都知道显示屏其实很伤害眼睛，更不用说还在成长阶段的小朋友们了，这是个对他们很贴心的功能。

交互操作也非常简单，屏幕主页面左右滑动切换功能，顶部下拉控制菜单可以快捷调整一些系统功能，底部上滑控制菜单可调节音量以及屏幕亮度。

阿尔法蛋大蛋2.0有一项核心的功能：课本指读。顾名思义，当大蛋2.0进入到该功能后，小朋友在它的面前阅读课本时，如果看到了不懂的单词，可以直接用手指着单词问大蛋2.0“阿尔法蛋，这个单词怎么读”类似的问题，大蛋2.0就会给出相应的回答。

课本指读支持语音查询、字词解释、例句、英语翻译和英语跟读评测等功能，其中英语跟读评测采用的是国家语委唯一认定的语音评测技术，和国家英语中高考、大学四六级口语评测技术同源，自动评分效果已经达到甚至超过人工专家的水平，这套语音评测系统目前已经应用于全国英语中高考口语考试中。

此外，指尖查词功能支持任意中英纸质读物、涵盖语音查询、汉字笔顺、释义、组词、近反义词、纯正英美发音、发音评测等功能。

除了指读教材，还可以直接在学习功能中询问大蛋2.0单词的意思或翻译句子，点按屏幕说出想要翻译的句子或拼读出想要查询的单词，大蛋2.0即可快速识别并给出解释。

在小学阶段，除了语文和英语，还有一项重要的课程就是数学了。对于很多人来说数学就是软肋，往往为了提高分数而不得不进行海量刷题，但是盲目刷题不可取，可能刷吐了都没见效果。大蛋2.0针对小学数学提供了数学精准学功能，只需做几道题，即可精准找到知识点弱项，只做该做的题，从而避免盲目刷题。

大蛋2.0的绘本模式下，还可以实现主流出版社出版的绘本的即扫即读，能听能看能读，营造美妙的有声伴读氛围，支持主流出版社的精选绘本。综合科大讯飞的人工智能技术和新东方教学经验，让小朋友们在精彩故事的陪伴中听说读练。

融百科、文化、故事、美学、游戏等为一体，在趣味动画中理解汉字的含义，在互动中掌握如何运用。

大蛋2.0的亲子功能做得可圈可点，支持视频通话、视频监控、云端相册、亲子微聊、事项提醒等功能。即使大人不在孩子身边，也能通过手机端App和绑定的大蛋2.0连接进行一些远程的互动，无论是微聊或是视频通话它都能轻松驾驭，拉进亲子间的距离。

大蛋顶部的触控区域，通过短触摸可以实现唤醒机器人的操作，并可以切换至闲聊模式，长按可使机器人进入聆听模式，此时下达语音命令后机器人便会做出相应，实测准确性还不错，毕竟有科大讯飞的技术支持，除了不能像小爱同学那样控制智能家居，别的地方都差不太多。

除了上述功能，大蛋2.0还支持创意编程、诗词挑战、科普中国、百科问答、零零大冒险等等。在主界面中点击“我的本领”即可查看更多大蛋2.0支持功能，更多功能就不赘述了。有了这些丰富的功能，大蛋2.0可以说是小朋友们的学习小助手了。

总结

阿尔法蛋大蛋作为淘云科技推出的阿尔法蛋机器人系列中的高端旗舰款产品，从2017年面世，至今已有2年多时间。此次大蛋2.0新品上市，从外观到技术、功能、内容资源都有重大更新升级。大蛋2.0不仅能够高效地陪伴孩子学习成长，也能让家长们省心不少，这种语音交互式的学习体验，给孩子的学习和生活带来了更多的乐趣。感叹于科技发展的同时，小编也非常羡慕现在的小朋友们可以玩到这么新奇好玩的产品，阿尔法蛋大蛋2.0已正式发售，如果想送孩子一个礼物，那么它是一款不错的选择。