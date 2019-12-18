拼多多回应“假洋酒”事件：涉案店铺9月6日即被关，实际售出假酒3瓶

12月18日消息，拼多多回应了近日平台上出现的“轩尼诗”假洋酒事件。拼多多回应称，平台主动线上巡查发现线索，实际售出假酒为3瓶，9月6日即关闭涉案店铺。

近日有媒体报道称，有消费者于今年夏天在拼多多店铺“祺洛夜场酒水商行”买到假酒，并进行了投诉。并且苏州警方在进行侦查后，确认该消费者买到的系假酒，已于数月前将犯罪嫌疑人抓获。

该报道称，此案件中或至少有2000瓶轩尼诗品牌的假酒流入市场，并且该店铺已被封，律师还表示涉案嫌疑人或面临刑事处罚。

对此，拼多多向凤凰网科技回应称，该店铺因为涉嫌出售假冒两个酒类品牌商品已于9月6日被平台予以关店处理。截至下架前共计售出5瓶“轩尼诗”酒，其中2单退款，实际售出3单。

拼多多表示，在发现问题后，拼多多官方对店铺进行了全店加灰搜索不可见处置，并将抽检商品寄往所涉品牌商处确认。9月6日该店铺商品被品牌方确认为假货后，平台于9月6日对该店铺进行了三级惩处，予以关店。

拼多多平台治理部负责人表示，该店铺实际冻结5258.73元，预留售后约200元，其余5058.46元已经已经于11月6日赔付给完结品牌商商品鉴定的正常消费者。

此外，拼多多对凤凰网科技回应称，拼多多是参与打击售假团伙和涉嫌侵权商品的重要力量之一，在其他电商平台及其所组织的公关公司努力之下，拼多多未来还会不断被送上热搜，但假借“系列打假案件”对拼多多平台进行商誉上贬损和打击并不能优化整体社会打假环境和解除自身商业竞争上的困局。

以下为拼多多对商家卖假洋酒的回应全文：

2019年12月17日，有媒体以《拼多多平台商家被曝售卖轩尼诗假酒警方：已证实至少2000瓶流入市场》为标题报道了一起警方打击线下售假团伙案件。

对此拼多多平台治理部负责人表示，报道中所述涉及店铺名为“祺洛夜场酒水商行”，该店铺因为涉嫌出售假冒两个酒类品牌商品已于9月6日被平台予以关店处理。截至下架前共计售出5瓶“轩尼诗”酒，其中2单退款，实际售出3单。

平台治理部负责人介绍，该店铺于2019年5月5日被平台主动巡检到疑似假货商品后，平台立即对该店铺商品进行了“神秘购买”。5月16日初检认为店铺涉嫌售假后对店铺进行了全店加灰搜索不可见处置，并将抽检商品寄往所涉品牌商处确认。9月6日该店铺商品被品牌方确认为假货后，平台于9月6日对该店铺进行了三级惩处，予以关店。

上述平台治理部负责人表示，该店铺实际冻结5258.73元，预留售后约200元，其余5058.46元已经已经于11月6日赔付给完结品牌商商品鉴定的正常消费者。平台对于此类假冒侵权商品和涉嫌售假店铺将保持高压态势，虽然屡次出现售假商家身着标语服来公司总部楼下进行扰乱秩序现象，但平台对此现象的打击也绝不会因此而手软。

▲5月5日被平台主动巡检到疑似假货商品后，平台对该店铺商品进行了“神秘购买”，5月16日初检认为店铺涉嫌售假后对店铺进行了全店加灰搜索不可见处置。

▲9月6日品牌商回复确认商品为假货后，平台对店铺进行三级惩处，关店处置。

平台治理部负责人表示，此案的发现和处理过程本来是链路清晰可溯源的。但耐人寻味的是，多家机构媒体对拼多多反馈表示，12月17日晚间，有其他电商平台通过公关公司组织大量微博号段将#拼多多商家被曝售卖假洋酒#推上热搜榜，仅本周内此现象即已多次出现。

上述负责人表示，如按照源发媒体所述，此案如有2000多瓶假酒流入市场。而拼多多平台上只售出了3瓶，剩下超过1997瓶假冒酒的流向以及如何对于背后制假团伙的打击，原本才是社会舆论应该关注的方向。从此案来看，拼多多是参与打击售假团伙和涉嫌侵权商品的重要力量之一，在其他电商平台及其所组织的公关公司努力之下，拼多多未来还会不断被送上热搜，但假借“系列打假案件”对拼多多平台进行商誉上贬损和打击并不能优化整体社会打假环境和解除自身商业竞争上的困局。

▲本周内拼多多已多次遭遇被召唤“上热搜”现象。