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IT之家12月5日消息据36氪报道，拼多多近期在App端和小程序上线了火车票业务。
报道称，该入口位于拼多多首页——充值中心——火车票，点击进入后页面显示入口名为“多多火车票”。此外，拼多多在搜索频道的充值细分栏目下，还为多多火车票设置了独立的入口。拼多多还为新用户赠送了两张5元无门槛券。
另外，点击旅游出行入口进入“多多旅行”页面后，可看到“火车票上线了！不搭售，成功占座再付款！”的宣传字样。
报道称，旅游出行与火车票入口先后出现在拼多多App里，宣告着拼多多分羹在线旅游市场的决心。
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