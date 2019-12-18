《魔兽争霸3：重制版》跳票，2020年1月底发售

IT之家12月18日消息 《魔兽争霸3：重制版》计划今年年底推出，现在官方在博客中宣布将于2020年1月29日发售，中国大陆地区将同步开启新一阶段内容的测试。

据悉，不久前《魔兽争霸3：重制版》国服测试版已开放下载，文件大小为14.30GB，默认语言为简体中文，资格符合的玩家可在战网下载游戏。据悉，测试仅包含兽人和人类两支种族的1v1和2v2匹配对战。亡灵和暗夜精灵种族以及更多游戏模式将于接下来的几周内加入游戏。多人模式测试的测试资格将分批次发给预购过战争嘉奖版及畅玩版的玩家，并于之后逐步发放给更多玩家。

官方公告：

震天的战鼓再一次响起。《魔兽争霸III：重制版》——让《魔兽争霸III：混乱之治》和《魔兽争霸III：冰封王座》焕然一新的完全重制版本——2020年1月29日，在其他地区正式发售的同时，中国大陆地区将同步开启新一阶段内容的测试。

开发团队一直在不懈努力，以期在今年年底前将《重制版》呈现给各位玩家，但随着截止日期的临近，团队认为还需要一些额外的开发时间以进行最后的收尾工作。高标准的产品是大家对暴雪游戏一贯的要求，也是我们始终不变的目标。

重回旧时光

《魔兽争霸III：重制版》将带您重回艾泽拉斯历史上那段纷争的岁月，和平的土地被暗影吞噬，燃烧军团的降临震撼了此界众生，各路群雄不惜一切拯救世界于生死存亡之际。

不久之后，您便能重温这段即时战略游戏经典佳作，体验到焕然一新的画面、60余段任务组成的史诗级单人战役、经过重新平衡的线上对战、现代的社交与匹配功能、瀚如烟海的玩家自制游戏等丰富的精彩内容。

向战场迈进

我们非常希望能够开启《魔兽争霸III》的崭新纪元，并期待在1月29日与各位的勇武军队线上相见。