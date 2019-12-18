三星进入加拿大电信市场，提供LTE-A和5G解决方案

三星电子近日宣布，该公司将为加拿大电信运营商Videotron提供4G LTE-A和5G无线接入网（RAN）解决方案。这是三星首次为加拿大市场提供网络解决方案。

经过数十年在有线电视和互联网接入领域的成功发展，Videotron在2010年部署了其无线业务，自此以后，它一直加拿大市场是增长最快的新运营商。Videotron目前提供4G LTE服务，并计划在2020年末推出商用LTE-A和5G服务。

从2020年初开始，三星将在魁北克和渥太华提供4G LTE-A解决方案——包括支持Videotron 4G LTE频率的Massive MIMO和双频基站，以及适用于3.5GHz频段和28GHz频段的5G解决方案。

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“我们一直在全球范围内寻找能够满足我们客户不断变化需求的最佳供应商。（与三星）这一合作关系将使我们能够为魁北克居民提供最先进的电信解决方案。虽然4G技术已经深刻改变了全球的电信业，但LTE-A和5G无疑将彻底改变我们与亲人和周围环境的互动方式。”Videotron总裁兼首席执行官Jean Francois Pruneau表示。“我们希望通过这些重大变化与我们的客户保持一致，选择三星作为供应商并非偶然，我们坚信，三星是实现这一目标的最佳选择。Videotron一直处在技术变革的最前沿，5G的到来也不会例外。”

三星电子执行副总裁兼网络业务负责人Paul Kyungwhoon Cheun表示：“与Videotron签订提供4G LTE-A和5G网络解决方案的合同，代表着三星发展的一个重要里程碑，三星将通过提供先进技术，成为加拿大下一代移动通信技术发展的一部分。通过利用来自在韩国和美国等领先5G市场的5G商用全球经验，三星将提升自身在4G LTE和5G供应商市场中的地位。”