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法国政府启动5G频谱牌照分配程序，底价21.7亿欧元

2019/12/18 6:42:43来源：新浪科技作者：唐风责编：孤城评论：

北京时间12月18日早间消息，法国政府周二表示，在批准了通信监管机构提出的规格以及5G频谱牌照的财务条件之后，政府已经启动了牌照分配程序。

法国政府发表声明称，已将50兆赫频段的价格定为3.5亿欧元（约合3.86亿美元），并将10兆赫频段的价格定为7000万欧元（约合7800万美元）。

法国经济部副部长阿格尼斯·潘尼尔-鲁纳彻（Agnes Pannier-Runacher）在声明中表示，政府和法国电信监管机构Arcep已经设计了一种机制，能以固定价格向电信运营商出售50 MHz基本频段。作为回报，运营商有义务在法国领土上部署其5G网络。她表示：“这种5G网络覆盖承诺远比其他欧洲国家更雄心勃勃，未来将构成我们国家竞争力的一个强大因素。”

潘尼尔-鲁纳彻曾在上个月表示，5G频谱将以21.7亿欧元（约合24.2亿美元）的底价出售。

Arcep则另外发表声明称，该机构将使用3.4GHz到3.8 GHz频段的频谱，其中将包括4个50 MHz频段，单价为3.5亿欧元（约合3.9亿美元），其余则将是10 MHz频段，单价为7000万欧元。声明还补充称，50 MHz频段的付款可能会在未来15年内错开支付，10 MHz频段则可能会在4年内错开支付。

此前，法国财政部和电信管理局在频谱拍卖最低价的问题上存在分歧，从而引发了人们对分配程序可能会被推迟的忧虑。

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关键词：5G法国

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