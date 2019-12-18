京东物流东莞亚洲一号投用，日处理160万订单

网易科技讯12月18日消息，今日京东物流宣布，全面投用亚洲规模最大的一体化智能物流中心——东莞亚洲一号。该中心建筑面积近50万平米，单日订单处理能力达到160万单，自动立体仓库可同时存储超过2000万件中件商品。

据悉，京东物流亚洲一号智能物流园区在5年内投用达到25座，或将形成亚洲电商物流领域规模最大的智能化仓群。

京东物流表示，东莞是京东物流业务布局的战略核心城市之一。早在2014年6月，京东物流就在东莞麻涌自建了第一个拥有全自动机器人设备的分拣中心。此次东莞亚洲一号全面启用，集自动入库、存货、打包、分拣、出库等全流程作业于一体，同时配备现代化生活配套设施，在世界电商一体化智能物流园区建设中具有重要示范意义。

据悉，东莞亚洲一号单日订单处理能力达到160万单，自动立体仓库可同时存储超过2000万中件商品。同时，拥有78台“身高”22米的堆垛机，其大型交叉带分拣系统全长22公里；分拣机上的800多个分拣滑道将包裹分别分拣运送到全国各地的亚洲一号及分拣中心，准确率达到99.99%。

京东物流表示，东莞亚洲一号投用后将全面提升华南地区的物流服务时效和商品在周边各个大区间的调拨转运效率。据预测，东莞亚洲一号投用以后，华南地区“睡前下单、醒来收货”的“半日达”辐射范围将大大增加；“千县万镇24小时达”也将加速推进，超过1亿人口将享受“24小时达”带来的便捷服务。

日后，以处理中件商品为核心的东莞亚洲一号，将与处理小件商品的九龙亚洲一号、处理大件商品的黄埔亚洲一号组成智能仓群，每日处理大、中、小件单量可以达到近250万单。