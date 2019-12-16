男子在天猫上买鞋后退货，又在京东买到同一双鞋

IT之家12月16日消息在网上买了一双鞋子退货后，又在另外一个电商平台买到同一双鞋子的概率有多大？近日，山东的谢先生就遭遇了这样巧合的事情。

据澎湃新闻报道，今年11月11日，谢先生在天猫平台“平果月光运动专营店”购买了一双361度板鞋，下单的时候拍的是黑色，拿到货后发现商家发货发的是白色，而且鞋子有裂痕，鞋面有灰尘，有试穿过的痕迹，于是选择了将鞋子退货。

之后谢先生又于11月19日在京东商城“361度名邦拼购专卖店”下单了同款白色板鞋，拿到货后发现这双鞋子似曾相识，仔细查看后发现这双白色板鞋也存在裂痕，且裂痕位置、大小与之前在天猫平台退货的那双一模一样。查看京东商城这双白色板鞋的条形码、发货地址后，发现信息与此前退回天猫平台的鞋子皆一致，因此他断定在京东商城购买的鞋子就是曾退货的瑕疵鞋。

于是谢先生怀疑京东商城二次销售瑕疵鞋，对此京东商城公关人员回应，经核查，“361度名邦拼购专卖店”是361度品牌授权经销商，商品由品牌方直接供货，且该商家并未在友商天猫平台开设店铺。目前，京东商城已为客户办理退货退款。

12月16日，361度品牌仓库负责人回应称，谢先生第一次在天猫平台购买并退货后，仓库收到鞋子检查并未发现顾客反馈的污渍点，故继续按良品入库，“不巧的是，这个顾客京东订单再次派发给我们仓库，因为颜色尺码相同，刚好发货的也是这双鞋。”该负责人称，在收货后都会进行检查，会按照良品和不良品入库，若鞋子存在瑕疵是不会上架销售的。