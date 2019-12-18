《轩辕剑柒》宣布引入即时光线追踪技术，并公布全新游戏截图

IT之家12月18日消息 今日，《轩辕剑》官方正式宣布，《轩辕剑柒》与英伟达游戏合作，引入即时光线追踪技术，旨在为玩家带来更好的游戏画面体验。

同时，官方还公布了全新游戏截图，并表示无论是落日余晖下的汉代城镇，还是具有轩辕剑特色的精巧机关，其真实度及细腻感都将得到大幅提升。

《轩辕剑柒》采用了全新的战斗方式及游戏系统。公开资料显示，《轩辕剑柒》是大宇资讯旗下单机游戏《轩辕剑》系列的第十三部作品。游戏背景设定在西汉末期，由大宇资讯旗下DOMO小组制作。