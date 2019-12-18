小米手机公交长安通限时0元、盛京通优惠开卡

IT之家12月18日消息 小米钱包官方今天宣布，又有两张交通卡限时开卡折扣，分别是小米手机公交长安通限时0元、盛京通优惠开卡。

小米公交长安通0元开卡

小米公交长安通在2019年12月18日-12月31日持续有优惠。

12月18日0点-12月20日23：59：59，可享0元开卡！

12月21日0点-12月31日23：59：59，可享6元开卡！

*长安通每天0点-2点系统自动定期维护，暂停开卡、充值等服务

支持机型

小米5/5s/5sPlus、小米6/8（含屏幕指纹版、透明探索版）、小米Note2/3、小米MIX2/2S/3、小米9系列、小米CC9、小米CC9美图定制版、Redmi K20、Redmi K20Pro、Redmi Note 8Pro、Redmi K30

小米公交盛京通12.12元优惠开卡

2019年12月12日10:00 -12月26日16:00，在小米钱包开盛京通卡，可享12.12元优惠价！名额有限。

支持机型

小米5/5s/5sPlus、小米6/8（含屏幕指纹版、透明探索版）、小米Note2/3、小米MIX2/2S/3、小米9、小米9SE、小米CC9、小米CC9美图定制版、Redmi K20、Redmi K20Pro

支持版本

MIUI升级至最新版本即可开通使用

如何刷卡

方法一：双击电源键唤醒公交卡

方法二：将公交卡设置为默认卡，手机靠近闸机