世纪华通：法院裁定娱美德立即停止在中国大陆《传奇》改编权授权

IT之家12月18日消息 今日，浙江世纪华通集团股份有限公司发布公告称，集团控股子公司亚拓士软件有限公司（以下简称“亚拓士公司”）近日收到江西省宜春市中级人民法院（以下简称“宜春市中院”）寄送的（2019）赣09行保1号《民事裁定书》。

公告显示，亚拓士公司与娱美德娱乐有限公司（以下简称“娱美德公司”）为游戏软件《LEGEND OF MIR Ⅱ》（中文名《传奇》）的共有著作权人。亚拓士公司认为娱美德公司、株式会社传奇IP（以下简称“传奇IP”）擅自与深圳椰子公司、江西椰子公司签订《MIR2 PC Client Game and Web Page Service Operation and Management Agreement》等行为，侵犯了其合法权益。

鉴于娱美德公司在中国大陆地区的非法授权行为，亚拓士公司向宜春市中院申请诉前行为保全，请求法院：责令娱美德公司、传奇IP立即停止在中国大陆地区向任何第三方进行涉及网络游戏《LEGEND OF MIR Ⅱ》（中文名《传奇》）的改编权授权；责令娱美德公司、传奇IP、深圳椰子公司、江西椰子公司立即停止履行其非法签署的授权协议《MIR2 PC Client Game and Web Page Service Operation and Management Agreement》。



裁定结果显示，娱美德公司、传奇IP立即停止在中国大陆向任何第三方进行涉及网络游戏《LEGEND OF MIR Ⅱ》（中文名：《传奇》）改编权授权。

早些时候，韩国法院驳回了娱美德关于《传奇》续展协议无效的所有请求。