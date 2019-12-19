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NASA宣布Mars 2020火星车完成首次行驶测试，明年去火星寻找生命

2019/12/19 8:17:56来源：网易科技作者：辰辰责编：远洋评论：

12月19日消息，据国外媒体报道，当地时间周二美国国家航空航天局（NASA）宣布Mars 2020火星探测车已经顺利完成首次行驶测试。

NASA表示，Mars 2020火星探测车在位于美国加州的喷气推进实验室成功绕了几圈，已经成功完成了第一次行驶。NASA指出，周二Mars 2020火星探测车能够前后移动，并在NASA喷气推进实验室进行转向。总体而言，Mars 2020火星探测车现在已经准备好在火星上行驶。

Mars 2020火星探测车移动系统首席工程师里奇·里伯（Rich Rieber）在一份声明中指出：“Mars 2020已经获得了驾照。”“测试明确证实探测车可以在自重下工作，并首次演示了许多自主导航功能。这是Mars 2020火星探测车的一个重要里程碑。”

Mars 2020火星探测车计划于明年7月或8月发射升空前往火星。它将寻找过去火星上微生物生命活动的迹象，勘查火星的地质和气候特征，并为人类探索火星做准备。Mars 2020火星探测车计划于2021年2月18日在火星着陆。

NASA表示，Mars 2020火星探测车比之前火星探测车拥有更多的行驶功能。它还配备了高分辨率、宽视场的彩色导航摄像头、改进的自动导航软件，以及一个额外的计算机“大脑”来制作地图和处理图像。火星探测车的车轮也经过重新设计，从而增加了行驶的耐久性。据NASA称，这将使Mars 2020火星探测车平均每天在火星上行驶近200米。

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关键词：火星车

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