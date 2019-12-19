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中科院外籍院士、世界生物力学之父冯元桢逝世

2019/12/19 10:30:29来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家12月19日消息据澎湃新闻报道，当地时间12月15日，美籍华人、世界“生物力学之父”冯元桢先生（Yuan-Cheng Fung）于美国圣迭戈加州大学雅各布医院（UCSD Jacobs Hospital）逝世，享年100岁。

冯元桢（Yuan-Cheng Fung），生于1919年9月15日，祖籍江苏武进，国际知名学者。生物力学开创者及奠基人，有“生物力学之父”美誉。生前为美国国家工程院院士（1979），美国国家医学研究院院士（1991），美国国家科学院院士（1992），中国科学院外籍院士（1994）及台湾“中央研究院”院士（1966）。

据中科院官网介绍，冯元桢于1941年毕业于中央大学航空工程系，后留校任教，同时攻读研究生，1943年获硕士学位。1948年获美国加州理工学院博士学位。1959年任美国加州理工学院教授。1966年至今任美国圣迭戈加州大学教授，是该校生物工程学系的主要创办人之一。

曾获国际微循环学会最高奖Landis奖、国际生物流变学会最高奖Poiseuille奖、美国机械工程师学会“百年大奖”（1981）、美国国家工程院“创始人奖”（1998）、美国科学最高荣誉“美国国家科学奖章”（2000）、美国国家工程院“拉斯奖”（2007）等。为表彰冯元桢对科学和科学教育的献身精神，1986年美国机械工程学会设置了“冯元桢青年研究工作者奖”。

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