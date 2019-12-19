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搜狗发布“点点输入”：为特殊人群研发的输入工具

2019/12/19 11:12:23来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家12月19日消息 今日搜狗发布一款名为“点点输入”的特殊输入法，专为特殊人群研发的输入工具。这款产品不需要键盘，使用鼠标、触控板、触屏就可以操作。

“点点输入”可以通过打开搜狗输入法工具箱，左键单击皮肤上的工具箱按钮；或打开输入法的菜单→【搜狗工具箱】来找到。此外，还可以将点点输入设为开机启动或者添加到桌面等操作。

▲官方也展示了“点点输入”的操作界面

  • 1窗口区：包含菜单、最小化、关闭

  • 2功能键：从左至右依次为Esc键、Backspace键、Delete键、简繁切换、3区翻页、部首/拼音切换、Tab键、空格键、回车键、左键、右键、上键、下键

  • 3索引区：可以通过部首或者拼音作为索引找到相应汉字，也支持英文字母、阿拉伯数字、常规符号等

  • 4功能键：从左至右依次为复制键、剪切键、粘贴键、全选键、撤销键、恢复键、Home键、End键、翻到上一页、翻到下一页

  • 5候选提示区：显示候选及相关的音节、部首、联想词全词等

  • 6候选区：显示候选

打字方面，鼠标在3索引区点选部首或者拼音，鼠标自动跳转到6候选区，选择相应的文字后即可上屏。候选上屏后，可以点击该候选，直接返回索引区；也可以点选联想内容并上屏。如果误触或者选错候选内容上屏，右击候选区即可撤销本次上屏动作。

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关键词：点点输入搜狗

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