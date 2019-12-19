昨日，小米武汉总部正式开园，从2017年小米第二总部落户光谷开始，“汉漂”两年的小米终于有了自己的家，这大概是雷军50岁生日最好的礼物。

前不久，小米在北京的科技园也正式开园，创业9年的小米，终于结束“北漂”、“汉漂”的生活，雷军也将之称为小米事业的再起步。

据了解，此次小米武汉总部主体采用钢结构形式，建筑外立面为全玻璃幕墙，总建筑面积约5.2万平方米，地下2层、地上7层（局部8层），大楼可容纳约2400名至3000名员工。

作为小米人工智能第二中心，小米武汉瞄准前瞻性科研，并获批建设“湖北省小米人工智能技术创新中心”，推动武汉汽车、制造等优势产业进行技术创新。

目前，小米武汉总部员工人数已突破2000人，其中人工智能团队已独立承担了10余项业务的研发工作，如搭建小爱开放平台、小爱数据平台和语音评测平台等。

回家的雷军站在新建的办公大楼里难掩激动：“正是因为这里是我人生事业的起点，这里留下了我太多的青春回忆，所以我一直想为武汉、为东湖高新区做一点事情。”

雷军表示，未来十年，希望能把武汉建成小米的超大研发总部和人工智能时代的技术高地，“我给武汉总部设定的目标是未来要能够容纳1万名员工，并给员工提供最优良的工作、生活环境。”

雷军知天命，小米遇拐点

2019年，和2016年的小米有点像。

2016年小米智能手机全年出货量同比下跌达36%，市场份额也从2015年的15.1%下跌到8.9%，增速只有2.4%。

失去了“互联网手机第一”的头筹，进入低谷，四面楚歌。

而如今，小米的境地与当年不尽相同，但当年失去的市场份额小米并没有追赶回来，甚至差距愈来愈大。

2019年第三季度，中国智能手机线上市场，华为以26%的份额领先，加上排名第二的荣耀，华为双品牌线上市场份额达46%，尤其在高端手机市场华为占据八成份额。虽然排名第三，但小米的份额只有14%，比起年初的20%下滑不少。

手机业务的下滑直接反馈到了资本市场。从2018年中上市至今，小米的股价整体跌幅近40%，今年以来，整体跌幅也接近20%。

小米的主要股东晨兴资本也于近日转售了价值22.58亿港元的小米股份，持股比例降至10.43%。小米上市不到两年，这已经是晨兴资本第三次转售或配售小米股份。

而从手机行业明年必须拿下的5G高地来看，小米的技术积累也远远不及华为。华为已是世界领先的通信巨头之一，即标准制定者，而小米则是这个标准下的下游手机制造商。目前小米的5g手机都基于高通在X55基带，这意味着，小米的所有战略布局都需要依赖高通公司的研发过程做出相应的改变。

在Counterpoint的全球5G手机出货预测中，华为、苹果、三星、Oppo、vivo位列前五，小米只排在第六。

虽然，一方面，2019年小米手机市场份额下滑，股价持续疲软，5G失速，但另一方面，2019年小米入选世界500强企业，成为继京东、阿里巴巴、腾讯之后第4家登榜的中国互联网企业，也是全球第7家登榜的互联网企业，亦是目前最快上榜的中国互联网以及科技企业，同时，北京和武汉的“家”也都安定下来。

2019年，不管是对小米还是雷军而言，都是一个至关重要的时期。

16日，雷军刚过五十岁生日，走到知天命的年纪，雷军显然也在重新审视自己和小米。

一年里，小米组织架构经历了六次调整。

年初，小米接连设立技术委员会、AIoT战略委员会、采购委员会，并新成立人工智能部、大数据部、云平台部和大家电事业部。

不难看出，在部门构建上，小米贯彻了“ALL in AIoT”的战略，逐步为AIoT的战略推进提供技术创新、采购供给、业务协同等方面的支持。

在AIoT上花下的功夫，也得到了阶段性的验证。今年第三季度小米腕上可穿戴设备出货量为1220万台，同比增长74.4%，并且在本季度达到27%的市场份额，销量全球第一，超过苹果。

而雷军本人，则从年中出任中国区总裁，试图像2017年一样重回一线力挽狂澜，到年末雷军又放下了一线业务的管理，中国区总裁由负责红米Redmi的卢伟冰轮岗。

雷军不用再把时间花在管理上，而是可以更像成立小米之前一样，重新进入“深思考区”，通过顶层设计，带领小米走向第二个十年。

新十年，再出发

32年前，18岁的雷军，偶然在武汉大学图书馆看到了《硅谷之火》，在行政楼前的操场上走了一晚上，立志要做一家伟大的企业，影响足够多的人。

而如今，雷军带着小米和实现了一半的梦想回到了武汉。在武汉开园仪式上，雷军对这片热土满怀感激和期望，下一个十年，武汉将成为小米的超大研发总部和人工智能时代的技术高地，成为雷军真正的家的后盾。

站在2019年尾声，重新审视小米，我们可以看到一个年轻的科技公司澎湃崛起。

2010年，小米“为发烧而生”，价格厚道的小米智能手机迅速占领低端机市场；2013年，小米分离出红米，双品牌推向市场；2016年，小米正式启用米家，形成了一个以智能化为起点，包罗衣食住行的智能生态系统；2018年，小米提出手机+AloT双引擎战略……

从雷军不愿意透露姓名创业，到站到台前为小米上综艺；从十年前一锅滚烫的小米粥，到今天的世界500强，小米的速度惊人。

迄今为止，小米过去10年几乎所有的战略思路，都是沿着2007-2009年这3年深度思考时想好的框架。如今，雷军又回到了那样深度思考的状态。

过去十年雷军曾无比执拗地坚持扁平化管理，希望用这种模式激发高层永葆创业激情。但在意识到自身的问题后，小米在变化。

自今年以来，小米进行了六次组织架构调整，开始从创业时的以人为中心逐渐过渡到以制度为中心，雷军自己也逐渐从业务侧脱身，全面负责中国区业务开展和团队管理，真正成为带将的帅才，专注集团战略决策。

2020年开始，小米即将迎来第二个10年的新征程。

对此，雷军在他50岁生日的公开信中表示：“我们的思考从未间断，一些已经开始展露，如“手机+AIoT”双引擎新战略、5G+AIoT的下一代互联网的价值内核等，更多的思考还在继续。”

对小米来说，面对新的未来，如何坚持理想、让这家年轻的公司能够为大众的生活带来更多价值尤为重要。同时除了对互联网行业的预测，还应关注世界与中国的宏观经济和人口结构的走势，以及随之而来的社会文化、消费思潮的变迁，让小米真正走入更宽广的世界、走进更广大民众的生活，迎接更不一样的下一个10年。

正如小米上市后，雷军回到武汉大学参加校庆时所说的——“永是珞珈一少年”，今天的雷军，仍像是个永远热忱的五十岁“少年”，带着对下一个十年的思考整装待发。