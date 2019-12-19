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蚂蚁金服董事长井贤栋发内部信：面向未来，唯一确定的就是它的不确定性

2019/12/19 13:41:04来源：TechWeb作者：老喵责编：嗜橙评论：

12月19日消息，蚂蚁金服今天对外宣布，全面提速全球化、内需、科技三大战略。即日起，胡晓明接任蚂蚁金服CEO，向井贤栋汇报，井贤栋继续担任蚂蚁金服董事长。在全员信中，井贤栋指出，15年来，我们一直跟“信任”这个人类社会问题死磕，我们相信，用数字技术解决好这件事，就能极大地降低商业领域的信任成本，帮助“让天下没有难做的生意”这件事越来越接近现实。

井贤栋称，作为蚂蚁金服董事长，蚂蚁国际事业群、智能科技事业群、HR、财务和战略投资板块会直接汇报给我。同时，赵颖（芷雪）会担任蚂蚁金服国际事业群总裁，全面协助我推动全球化进程。

胡晓明（孙权）出任蚂蚁金服CEO。支付宝事业群、数字金融事业群、CTO线、CMO线、大安全线、智能客户资金部、全面风险管理部、客户服务及权益保障部以及其他中后台线均汇报给孙权。

程立（鲁肃）不再担任蚂蚁金服CTO和蚂蚁金服国际事业群COO，调任阿里巴巴集团CTO。井贤栋称，感谢鲁肃带领蚂蚁的技术走向了世界领先水平，以及带领国际团队实现了蚂蚁全球化战略的重大推进，祝贺他走向更大的战场。

同时，胡喜（阿玺）会出任蚂蚁金服CTO，汇报给孙权，鲁肃作为技术委员会副主席，对阿玺的工作给予专业指导。

井贤栋表示，面向未来，唯一确定的就是它的不确定性。但无论怎样，因为信任，所以简单。因为相信，所以看见。我们一起同行，就能共同创造并看见更美好的未来。

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关键词：蚂蚁金服井贤栋

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