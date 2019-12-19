全球第四，标致雪铁龙与菲亚特克莱斯勒正式合并

IT之家12月19日消息 今日据菲亚特克莱斯勒汽车官方消息，菲亚特克莱斯勒汽车公司和标致汽车公司今天签署了一项具有约束力的合并协议，规定双方业务以50:50的比例合并；这也创造出全球销量第四、收入排名第三的汽车集团。

根据2018年业绩的简单汇总，标致雪铁龙与菲亚特克莱斯勒合并后的公司年销量将为870万台汽车，收入近1700亿欧元（不含FCA马瑞利公司和PSA佛吉亚公司来自第三方的收入，约合人民币13245亿元），经常性营业利润超过110亿欧元（不含马瑞利和佛吉亚），营业利润率为6.6%（不含马瑞利和佛吉亚）。官方表示将成为将成为全球销量排名第四、收入排名第三的汽车集团。

合并后的实体将涵盖从超豪华车、豪华车、主流乘用车到SUV、卡车和轻型商用车的所有关键细分市场。根据每家公司2018年的数据汇总，新集团将具有更大的地域平衡性，其46%的收入来自欧洲、43%的收入来自北美。

官方还表示唐唯实（Carlos Tavares，现任PSA管理委员会主席）将担任首席执行官，初始任期为五年，并将担任董事会成员。此外，董事会由11名成员组成，其中多数为独立董事；合并完成时，董事会将包括两名FCA和PSA的员工代表。