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小米手机低价误国，我要笑死了

2019/12/19 23:02:52来源：IT之家作者：启人责编：启人评论：

本文转载自：IT之家公号


就在前两天，一则微博网友的批判，把小米推到了风口浪尖。

在微博上，这位网友大骂小米的低价政策误国。

顺便把喜爱小米的网友也带上，认为小米在中国有大量粉丝和市场，这事本身就是有问题的。

为了支撑他的论点，在这短短的200字中，他还提出了3大问题，小米卖得那么便宜：

  • 拿什么来搞研发？

  • 拿什么给员工发工资？

  • 拿什么树立高端品牌形象？

可能小米总裁卢伟冰也是个直性子，当天下午，就用微博做出了自己的回应：

卢伟冰这条微博乍一看只是做个回应，不过仔细一看并不简单。

在第4条中，他把友商华为也拉了进来，直指华为也有399元的低价机型。

卢伟冰为何要把华为拉进来“垫背”？

原因也简单：发表这言论的账号，本身就很“沸腾”，大多数新闻都是华为的。

平日里捧一贬一对比强烈，卢伟冰自然忍不住。

但是，启人要说但是了。

这个博主并不简单。

因为这条微博的内容根本就不是他原创，是抄来的。

相关的微博早在今年1月16号就有，他只是改了个开头，改了个结尾，里面错误的标点符号都没改。

这位博主平日里多次表态，痛恨抄袭行为。

自己的微博简介也是“均为原创”。

但事实显然不是这样...

所以在这件事闹大之后，他默默的删掉了这条抄来的微博。

其实啊，让启人注意的根本不是这个信通小熊猫，而是这条微博的原作者。

在批判小米的微博下，原作者配了个女孩子跑动的视频，微博的来源也并未普通的手机发送，而是微博视频。

看上去就像机器自动发送的一样，也就是我们常说的“僵尸号”。

我特地去他的微博看了一下，他的微博发送频率很高。

而且非常多的新闻，还带话题，但部分配图风马牛不相及。

这更加印证了启人我的猜测：我不知道这背后到底是谁在这么做。目前也没有任何证据能证明，这事和谁有关系。

但我知道，攻击小米的人，并不是普通的用户。


小米低价，真的误国吗？


  • 小米拿什么发工资


事实上，小米是有自己的模式的。

在早期，小米手机有不少广告，而且不能关闭（现在能在系统里手动关闭了）。

这个广告有多赚钱呢？根据小米2018第一季度的招股书。

2018年1-3月里，广告推广的毛利几乎和卖手机的毛利持平。

现在你明白为啥雷军总说小米是家互联网公司了吧？

因为互联网公司的的本质，就是卖广告。

另外，小米以手机为护城河，发展出了自己的IoT战略。

要用小米的设备，你就得用一整套吧？

只要用上了这一套，下次再换别的牌子就难了。

这不也是变相的留住用户了吗？

说了这么多，其实我想说的只有一句：

小米的低价，并不是单纯无脑的低价，其他地方是可以赚回来的。

目前的小米早已是世界500强，有人担心他没钱给员工发工资？

启人我个人认为，这一点，完全是为了攻击而质疑。


  • 小米拿什么搞研发/树立高端品牌


关于小米拿什么来搞研发，拿什么来树立高端品牌。

这个问题确实值得考虑。

小米手机低价质优，但是论出货，还是比不过华为和OV。

小米的线下渠道薄弱是一方面，另一方面，也确实有很多人认为用小米手机脸上没面子。

但是，启人想说，面子真的那么重要吗？我们关注的，不应该是产品本身吗？

在研发方面，小米确实没有华为那么强劲。

但是小米选择了一条普惠的道路。

他就好像你家楼下的包子铺，开店门槛或许没多高，但这世界没有包子铺就是不行。

  • 在卢伟冰一次又一次撕逼之中，快充已经被普及了。

  • 在雷军一次又一次撕逼之中，骁龙最高端8系处理器，成了3000元手机的标配。

在千元机中低端手机里，小米更是功不可没。

要知道，买旗舰手机的人还是少数，真正占出货大头的，都是这些不起眼的走量机。

在小米这里，他会尽最大的可能，让你也感受到科技的乐趣。

他不会告诉你，因为你口袋不够充裕，所以你不配。

这就是小米的贡献。

不得不说，小米的低价对研发、利润确实有影响，但这是雷军和股东应该考虑的问题。

我从来不觉得，这对用户来说是件坏事，更想不到会有人会用低价的理由去攻击一家企业的产品。

更何况在红米小米分家后，小米对研发越来越重视。

我只希望像小米这样的企业越来越多。

市场不该只有一面。

请继续低价给他们看。

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