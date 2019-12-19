国产航母山东舰入列！“超级甲板”用上航天材料浴千度火仍无恙

12月17日，我国第一艘国产航空母舰山东舰在海南三亚某军港交付海军。

据介绍，从首艘航母辽宁舰到首艘国产航母山东舰，当舰载战机从航母跃起之前，一块涂覆着航天材料的“超级甲板”，屹立其后，承受着战机千度级的尾焰，仍安然无恙，它是战机起飞的“坚强后盾”。

“超级甲板”学名叫偏流板，负责阻挡、导引飞机发动机喷出的千度级热流，从而保护航母的甲板、仪器与人员的安全。

偏流板不仅要挡得住烈焰，还得像普通甲板一样，具备防滑、抗冲击的能力，经得住舰载机高速跃起、降落，耐得住海洋环境的腐蚀。它的防护涂层的材料与工艺，是研制现代航母的核心技术之一。

据中国航天科技集团称，航天材料涂覆航母偏流板经历了长达数月、模拟数百次起降的热流喷射试验后，依然“毫发无损”。再加上采用高质高效的自动化热喷涂工艺，只需1人即可迅速完成损耗区的维修，能保证远征大洋的航母不为偏流板维修问题所掣肘。

在圆满完成第一代航母偏流板多功能防护涂层的研发、生产任务后，中国航天科技集团已投入到第二代涂层的研发中。如今，防滑、防腐、耐热、抗冲击等性能更强的第二代涂层已交付用户，而为航母偏流板研发的新型涂层材料，也用在我国首座滨海发射场——文昌航天发射场的建设中。