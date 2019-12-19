内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10软件应用推荐

3DMark 11、PCMark 7即将结束支持：免费开放下载，仅供娱乐

2019/12/19 23:59:28来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家12月19日消息 今天，软件开发商UL Benchmark发布了3DMARK 11、PCMARK 7、POWERMARK、3DMARK CLOUD GATE和3DMARK ICE STORM即将停止支持的公告。

此前微软宣布将于2020年1月14日终止对Windows 7的支持。基准软件也具有自然寿命，当它们不再在现代硬件上提供有意义的结果时，它们就会终止支持。当旧基准测试与新硬件一起使用时，结果可能会偏斜或受到限制，从而降低其准确性和相关性。

UL Benchmark宣布，从2020年1月14日起，将不再为3DMark 11，PCMark 7，Powermark，3DMark Cloud Gate和3DMark Ice Storm基准提供更新或支持。

这些基准测试软件在2011年至2013年期间发布，不再提供与现代硬件相比较有用的结果。在每种情况下，都应该使用更新、更相关的基准测试。

2020年1月14日之后，这些不受支持的基准测试软件将：

  • UL，Steam或其他应用商店不再出售。

  • 不再接收更新。

  • 不再保证可以使用在线服务。

  • 不再有资格获得客户支持。

如果你从Steam购买了3DMark 11，则将继续拥有它，并且仍然可以从Steam库中运行它。

旧版基准测试软件免费下载

可从UL Benchmarks网站免费下载可追溯至3DMark99的旧版基准。这些不受支持的基准仅用于娱乐目的，并不保证与当前操作系统的兼容性。 

2020年1月14日起将免费提供3DMark 11和PCMark 7。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：3DMark

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有