3DMark 11、PCMark 7即将结束支持：免费开放下载，仅供娱乐

IT之家12月19日消息 今天，软件开发商UL Benchmark发布了3DMARK 11、PCMARK 7、POWERMARK、3DMARK CLOUD GATE和3DMARK ICE STORM即将停止支持的公告。

此前微软宣布将于2020年1月14日终止对Windows 7的支持。基准软件也具有自然寿命，当它们不再在现代硬件上提供有意义的结果时，它们就会终止支持。当旧基准测试与新硬件一起使用时，结果可能会偏斜或受到限制，从而降低其准确性和相关性。

UL Benchmark宣布，从2020年1月14日起，将不再为3DMark 11，PCMark 7，Powermark，3DMark Cloud Gate和3DMark Ice Storm基准提供更新或支持。

这些基准测试软件在2011年至2013年期间发布，不再提供与现代硬件相比较有用的结果。在每种情况下，都应该使用更新、更相关的基准测试。

2020年1月14日之后，这些不受支持的基准测试软件将：

UL，Steam或其他应用商店不再出售。

不再接收更新。

不再保证可以使用在线服务。

不再有资格获得客户支持。

如果你从Steam购买了3DMark 11，则将继续拥有它，并且仍然可以从Steam库中运行它。

旧版基准测试软件免费下载

可从UL Benchmarks网站免费下载可追溯至3DMark99的旧版基准。这些不受支持的基准仅用于娱乐目的，并不保证与当前操作系统的兼容性。

2020年1月14日起将免费提供3DMark 11和PCMark 7。