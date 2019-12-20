谷歌Pixel 3a新低价：仅售1752元，购买需“立即激活”

据外媒报道，虽然本周早些时候价格可能是230美元，但如果美国用户愿意今天马上激活手机的话，仍可以250美元（约合人民币1752元）的价格在百思买购买谷歌Pixel 3a手机。

需要注意的是，这里的“立即激活”将会使用百思买提供的运营商套餐等，“稍后激活”是指将现有的SIM卡插入到购买的新手机中。

当2019年Google I/O大会宣布Pixel 3a时，如果你愿意购买100美元的礼品卡，则可以在一些零售商处以300美元的价格购买到它。但现在Pixel 3a售价直接降到250美元。

如果用户只想获得解锁的Pixel 3a手机，以便稍后激活即可获得惊喜，那么百思买和亚马逊目前的售价为300美元（约合人民币2102元），圣诞节前可以及时发货。Pixel 3a XL也只需要360美元。这两款手机均可与美国所有主要运营商合作。

Pixel 3a配备5.6英寸的2220×1080分辨率OLED显示屏（Pixel 3a XL屏幕为6英寸），配备4G+64G存储组合，搭载骁龙670处理器。Pixel 3a售价为399美元，Pixel 3a XL售价为479美元。

Pixel 3a拥有白色、黑色、浅紫色三种颜色。后置单摄，保留3.5mm耳机接口。