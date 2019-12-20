苹果iPhone超过射频辐射安全级别？FCC：不存在的

IT之家12月20日消息 早前曾有消息称苹果iPhone等设备辐射超标，而FCC今天则通过彭博社表示，苹果iPhone和三星智能手机没有违反FCC关于最大射频暴露水平的规定。

早在八月，《芝加哥论坛报》引用了一个认可的实验室根据联邦准则对包括苹果iPhone在内的几种智能手机进行测试得出的数据认定苹果某些型号的iPhone辐射超标。

苹果当时对结果提出异议，并表示测试“不正确，因为测试设置不符合正确评估iPhone型号所必需的程序。”

苹果的声明：“包括‌‌‌iPhone‌‌‌7在内的所有‌‌‌iPhone‌‌‌型号，均已通过FCC认证，并在销售‌‌‌iPhone‌‌‌的每个其他国家/地区都得到了全面认证，”声明还提到“经过仔细审查并对（Tribune）报告中测试的所有‌‌‌iPhone型号进行了后续验证，我们确认我们符合规定并符合所有适用的……暴露指导原则和限制。”

作为对调查的回应，FCC承诺对苹果和三星的智能手机进行自己的测试，FCC的测试与《芝加哥论坛报》的调查结果不同。

FCC使用从公开市场购买的型号和苹果提供的型号测试了‌iPhone‌7，iPhone‌X和iPhone XS，并没有得到《芝加哥论坛报》从其独立测试中获得的结果。

FCC实验室测试的所有样品手机，包括苹果提供的和FCC购买的样品，产生的最大1-g平均SAR值均低于FCC规则中规定的1.6 W / kg限制。因此，所有测试的样品设备均符合FCC RF辐射暴露的一般总体/峰值空间平均SAR的不受控制的限制，即1.6 W / kg的峰值（按47 CFR Sn中任何1克组织的平均值计算）。2.1093（d）（2），并且这些测试没有提供违反任何关于最大RF暴露水平的FCC规则的证据。

在《芝加哥论坛报》的报告发布后，律师事务所Fegan Scott展开了自己的调查，后者上周表示其实验室也发现iPhone超出了射频辐射的安全限制。

菲根·斯科特（Fegan Scott）对苹果提起诉讼中声称在测试中使用“实际使用条件”，而不是“制造商设定的条件”。FCC在芝加哥论坛报进行了测试之后进行了建模，后者使用充液的头部和身体复制品评估了“iPhone”并在最高智能手机功率水平下测试了RF吸收效果。