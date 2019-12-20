郭明錤：华为P40 Pro将成首部支持10倍光学变焦手机，新潜望式长焦镜头加持

IT之家12月20日消息 距离2020年尚有不到一个月的时间，有关2020年华为开年旗舰P40系列手机的爆料已经逐渐增多了起来。今日著名天风证券分析师郭明錤发布了一份有关华为P40 Pro的最新报告，一起来看一下。

据郭明錤预测，华为P40 Pro将采用新设计潜望式长焦镜头，为首部支持10倍光学变焦的手机。华为将在2020年第一季度推出这款采用新设计潜望式长焦镜头机种的新高端机型P40 Pro，预计售价在4,000–5,000人民币，2020年出货量约900万部。

同时此次华为P40 Pro采用的全新光折射器件由亚光独家供货，包括菱镜(Prism)与镜子(Mirror)。 相较于P30 Pro潜望式长焦镜头内部仅放置一个设计较简单的菱镜，P40 Pro潜望式长焦镜头内部结构设计显著改变并更加复杂，透过放置新设计的菱镜与新采用的2面镜子延长光线在潜望式长焦镜头内的折射路径，实现10倍光学变焦。

郭明錤预测在2020年采用P30 Pro目前配备的潜望式长焦镜头新机型包括P40、Nova高端机、荣耀高端机与Mate高端机，同时因采用机种增多且平均售价降至2,500–3,500人民币，预计既有潜望式长焦镜头出货将显著增长至2,800万个。

郭明錤强调，光学变焦是2020年高端智慧型手机规格升级关键，预计会有更多高阶机型采用潜望式长焦镜头以显著提升光学变焦规格。