澳门没有性感荷官，线上那些漂亮姐姐，是被囚禁的人质

本文转载自：IT之家公号（微信搜索IT之家）





性感荷官，在线发牌。

这八个字对每个中国人来说，恐怕都不陌生。

从最开始的iMessage垃圾短信。

再到盗版电影里的花式弹幕。

现在，线上赌场从线上转入线下，开始了铺天盖地的宣传。

但是，启人要说但是了。

澳门赌博合法不假，新葡京也确实有名。

不过你们在网上看到的那些“新葡京”全是假的。

因为澳门只允许线下实体赌场，网上博彩和电话博彩，皆为非法。

刚好启人去新葡京玩过一次，今天就来给大家简单说说，真正的新葡京，到底是怎样的：

首先，澳门最大的赌场，不是新葡京，而是位于路氹（dàng）城的“澳门威尼斯人”。

新葡京只是澳门的第三大赌场。

那为何很多人只认新葡京呢？

因为葡京的老板为了抢占被外国占有的赌场份额，花大价钱，在原本的葡京娱乐场旁，盖了栋全澳门第二高的大楼——新葡京。（第一高是澳门塔）

这栋上面是莲花，下面是蛋型的怪异大楼，顺理成章地成为澳门的新地标。

新葡京的名声，也就跟着打了出去。久而久之，变成了澳门赌博的代名词。

其实啊，新葡京真正的名字，是新葡京酒店，酒店才是他的主要功能。

新葡京分为两个区域：

后面的莲花型大楼，楼高258米，有52层，里面有420间客房，还有会所、餐厅、宴会厅、商店等。

下面的蛋型裙楼有4层，1楼和2楼是普通客人的赌场，3楼是豪赌客人的赌场，客人可任意下注，4楼是餐厅。

下面来给大家看看真正的荷官长什么样。

这样：

这样：

这样：

这样：

还有不少男生：

反正从外形来看，和网上传的性感二字毫不沾边。

其实啊，荷官在澳门来说，就是个很普通的职业。

启人问过他们，最普通的荷官每月可以赚1万葡币左右（约合人民币8700元）。

而且这个工作不需要什么门槛。

说了这么多，启人想表达的其实只有一句：

普通人接触的荷官，并不性感（除非少部分高级会所的荷官）。





网上的性感荷官又是谁





那么，你在网上看到的性感荷官又是怎么回事呢？

最近，IT之家的热心读者就和我们反映，他说，他所在的地方，近期大量出现这种引人在线赌博的小卡片。

启人让他给我刮了一张，决定去网站上看看到底怎么回事。

按照卡片的指引，首先我先去注册。

然后联系客服充值。

不过客服的回答启人万万没想到。

我本以为对方会先给点蝇头小利，然后慢慢收网。

结果对方随便找了个理由，告诉我无法充值：爱玩玩，不玩滚。

态度还挺恶劣。

启人心想：这网站态度这么横，一定有些很吸引人的地方吧？

于是我开始寻找他网站里的性感荷官。

地址呢，并不难找，就在网页上方的【真人娱乐】里。

咱们随便打开一个：

再打开一个：

依旧有男有女：

而且绝对不是AI合成的，确实是真人。

你看，还会打哈欠呢。

这和我们在真正的新葡京里看到的荷官完全不同，新葡京的装潢，也没有这么寒酸。

仔细一看，这些在线发牌的荷官，是专门针对线上的，每个人面前都有一个屏幕和摄像头，就好像网络主播。

原来，这些人虽然是中国人，会说中国话，但他们真正的位置，根本就不是澳门，而是菲律宾。

澳门不允许线上赌博，但是菲律宾允许啊。

而且菲律宾政府非常鸡贼，定了这么一条：网络赌博，不得收取菲律宾本国国民的投注。

嗅到金钱味道的中国老板，大举移民菲律宾，将自己的小赌场，通过利益往来，挂靠在大赌场下，完成合法洗白。

然后，他们就开始在海外，疯狂收割同胞的血汗钱。

时至今日，菲律宾的线上博彩也，基本被中国人把控。

他们在菲律宾开公司，在中国网络上招聘性感荷官。

当然，在网站上招聘女大学生时，他们不会这么说，一般的幌子都是国外的游戏客服，或者游戏推广等。

等到大学生们真的来到了菲律宾，这时想走可就难了。

护照被收，兜里没钱，公司楼下还有保安。

想回家？以后这就是你家。

“识相的话，吃完了赶紧化妆上线！记得保持微笑”

为啥性感荷官总有东南亚风情，因为它们真的身处东南亚，这里面有被骗的中国人，也有自愿投身的东南亚本地人。

所以，这么多年过去，性感荷官屡禁不止，这也实在是没办法。

但是，启人又要说但是了。

人，绝对是真的人。在菲律宾开在线赌场，也是合法的。

但是，这个所谓的合法，只是给赌场老板免责的护身符而已，并不代表对网站上的赌客也是合法的。

最简单的一个道理，明明身处菲律宾，但是宣传自己是澳门的新葡京。

就凭这一点，你敢相信他吗？

有些赌场老板会像启人说的一样，最开始给你点蝇头小利，让你先赢两把。

还有的就像抓娃娃机一样，每次赌都是真赌，但是做了手脚，十赌九输。

更骚的是，有些在线赌场一切都是“正规”的，只是在提现时给你下坎。

“有本事顺着网线来菲律宾打我啊？”

想在在线赌博里发家致富，快别做梦了。

今天给启人提供选题的这位读者最后发出了一个疑问：

为啥性感荷官大肆宣传，没人管呢？

真的，不是咱不管，而是他在境外，咱管不了。

启人今天写了这篇稿子也没啥别的意思，只想告诉你：

如果你不知道真正的新葡京什么样，那我今天告诉你，没你想得那么好。网上那些是假的。

如果你是正在找工作的大学生，记住，这种看似风光的出国职位，一定要谨慎，注意分辨。

远离黄赌毒，危险远离我





▲移动客户端用户：点击二维码图片并保存到手机，然后使用微信的扫一扫功能，选择相册，找到此二维码即可扫一扫。