诞生18年，微软Windows XP Plus增强包依然可以激活

IT之家12月21日消息 微软官方自2014年4月起放弃对Windows XP的支持，这款2001年推出的系统本应寿终正寝，不过目前Windows XP仍然可以继续完美运行，而且有网友发现2001年10月与Windows XP一起发布的一些产品也可以正常运行。

也许许多人不知道Microsoft Plus这个东西的存在，不过油管UP主Michael MJD发现，Microsoft Plus仍可在Windows XP上使用，用户甚至可以通过电话提供安装密钥继续激活。

当然，所有这些都由Microsoft的自动化流程提供支持，该流程允许用户通过向负责一切工作的机器人提供诸如安装ID之类的基本信息来激活诸如Windows，Office等产品。

换句话说微软目前仍然允许激活Microsoft Plus，外媒预测微软仍没有关停Microsoft Plus的验证通道主要是因为不再支持激活的话可能会迫使微软向购买产品的人退款，即使目前只有少数人仍在使用旧版Windows XP，但是仍然需要向那些确实使用过旧软件的人提供激活他们先前购买的应用程序的手段。

Microsoft Plus与Windows XP一起发布，其中包含了例如主题，屏幕保护程序，Windows Media Player等应用程序的皮肤以及许多其他应用程序（例如MP3转换器和CD Label Maker）等附加功能。