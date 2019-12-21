分析师：苹果AirPods今年销售额达60亿美元，明年或将更高

伯恩斯坦（Bernstein）的托尼-萨克纳吉（Toni Sacconaghi）表示，苹果AirPods的销售额今年几乎翻了一番，达到60亿美元，明年应该会有新的飞跃。

这位分析师在周五的一份报告中表示，苹果可能在2020年售出8500万台AirPods，创造约150亿美元的收入。萨克纳吉表示，如果AirPods的销售在2021年再次以同样的速度增长，该产品将成为苹果第三大业务。

AirPods Pro已经在苹果商店和许多在线零售商销售一空。AirPods Pro在苹果网站上的售价为249美元，而普通AirPods的起价为159美元。

然而，萨克纳吉称，AirPod的迅猛势头可能是短暂的，他将该产品的发展轨迹与iPad上市四年后的增长进行了比较。萨克纳吉说，随着越来越多的iPhone用户购买AirPods，潜在客户也越来越少。

萨克纳吉写道，“考虑到AirPods非常陡峭的用户增长曲线和iPhone安装基数的迅速饱和，我们预计到2021年或2021年，AirPods的收入增长将急剧减速，增长率可能降至个位数甚至更低。”

苹果公司的股价在2019年上涨了77%以上，公司市值达到了1.2万亿美元。