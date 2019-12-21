内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>科学探索>科技前沿

长五遥三火箭垂直转运至发射区，12月底前发射

2019/12/21 10:59:29来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家12月21日消息 根据中国航天科技集团的消息，近日长征五号遥三运载火箭在中国文昌航天发射场完成技术区相关工作后，垂直转运至发射区，计划于12月底前后择机实施飞行试验任务。

据介绍，长征五号遥三火箭于10月底运抵中国文昌航天发射场后，按照飞行任务测试发射流程，陆续完成了总装、测试等各项准备工作。21日上午8时25分，承载着长征五号遥三火箭的活动发射平台，驶出发射场垂直测试厂房，平稳行驶约2小时后，安全转运至发射区。后续，在完成火箭功能检查和联合测试工作，并确认最终状态后，火箭将加注推进剂，按计划实施发射。

据悉，长征五号遥三火箭是长征五号运载火箭工程的第三发试验箭。2016年11月3日，“长征五号”的首发箭在中国文昌航天基地成功发射升空。2017年7月2日，长征五号遥二火箭在发射过程中，飞行出现异常，发射任务失利。

长征五号遥三火箭将发射实践二十号卫星，这颗卫星是基于东方红五号卫星(东五)公用平台研制的实验卫星。“东五”平台是中国下一代地球同步轨道卫星平台，技术指标国际领先，具有“高承载、高功率、高热耗、高控制精度”的特点，主要满足未来5至15年内通信、微波遥感和光学遥感等载荷对卫星平台的需求。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：长征五号火箭

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有