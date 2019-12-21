长五遥三火箭垂直转运至发射区，12月底前发射

IT之家12月21日消息 根据中国航天科技集团的消息，近日长征五号遥三运载火箭在中国文昌航天发射场完成技术区相关工作后，垂直转运至发射区，计划于12月底前后择机实施飞行试验任务。

据介绍，长征五号遥三火箭于10月底运抵中国文昌航天发射场后，按照飞行任务测试发射流程，陆续完成了总装、测试等各项准备工作。21日上午8时25分，承载着长征五号遥三火箭的活动发射平台，驶出发射场垂直测试厂房，平稳行驶约2小时后，安全转运至发射区。后续，在完成火箭功能检查和联合测试工作，并确认最终状态后，火箭将加注推进剂，按计划实施发射。

据悉，长征五号遥三火箭是长征五号运载火箭工程的第三发试验箭。2016年11月3日，“长征五号”的首发箭在中国文昌航天基地成功发射升空。2017年7月2日，长征五号遥二火箭在发射过程中，飞行出现异常，发射任务失利。

长征五号遥三火箭将发射实践二十号卫星，这颗卫星是基于东方红五号卫星(东五)公用平台研制的实验卫星。“东五”平台是中国下一代地球同步轨道卫星平台，技术指标国际领先，具有“高承载、高功率、高热耗、高控制精度”的特点，主要满足未来5至15年内通信、微波遥感和光学遥感等载荷对卫星平台的需求。