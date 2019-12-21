特斯拉股价连续第三日创新高，逼近马斯克420美元私有化价格

12月21日消息，据国外媒体报道，当地时间周五，特斯拉股价连续第三个交易日创下历史新高。截至美国股市收盘，该公司股价报收于405.59美元，当天股价最高为413美元，逼近该公司CEO马斯克当年提出的每股420美元的私有化价格。

当地时间周五，特斯拉股价最高为413美元，仅比一年多前该公司创始人埃隆•马斯克（Elon Musk）试图将该公司私有化时提出的每股420美元价格低7美元。

当天，特斯拉股价再度小幅上涨0.38%，以每股405.59美元的价格收盘，连续第三个交易日刷新该公司两年前创下的每股383.45美元收盘价纪录，使得该公司市值达到731.06亿美元。

在此前的两个交易日，特斯拉股价连续创新高。当地时间周四，该公司股价报收于404.04美元，与前一交易日收盘时的393.15美元相比，上涨10.89美元，涨幅为2.77%。这是自2010年6月29日上市以来，该公司收盘价首次超过400美元。按收盘价计算，该公司当天的市值为728.26亿美元。

当地时间周三，特斯拉股价创下新高，报收于393.15美元，与前一交易日收盘时的378.99美元相比，上涨14.16美元，涨幅为3.74%。按收盘价计算，该公司当天的市值为708.63亿美元，超过了700亿美元，但距离马斯克获得股权激励的标准还很远。

2018年8月份的时候，马斯克在推特上提出以每股420美元的价格将特斯拉私有化的计划，且表示资金已落实到位。当时，这条推特消息震惊了投资者，许多人对他所说的资金已经得到保障表示怀疑。但随后曝光的信息显示，资金其实并没有完全落实。

去年8月25日，马斯克发布公开信，正式宣布放弃私有化特斯拉。虽然马斯克已宣布放弃私有化特斯拉，但这件事也引出了一些其它事端。

去年9月27日，美国证券交易委员会（SEC）以误导投资人的罪名对马斯克提起诉讼，并试图禁止马斯克担任任何美国上市公司的高管或董事。不过，一天之后，双方就达成了和解。