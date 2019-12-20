特斯拉股价两个月内涨超50%

特斯拉周四涨超2.7%，刷新收盘历史高位至404.04美元，史上首次收于400美元上方。这标志着特斯拉从10月23日第三季度收益发布日起不可思议地上涨了55%，当时埃隆-马斯克（Elon Musk）以1.43亿美元的净利润震惊了华尔街。

这家电动汽车制造商的股价接近马斯克臭名昭著的私有化价格——420美元。2018年8月17日，马斯克在推特上写道，“我正在考虑以420美元的价格将特斯拉私有化。资金已到位。”这条著名的推文最终使得马斯克被美国证券交易委员会罚款2000万美元。

华尔街的大多数观察人士认为，有几个因素将导致特斯拉股价在2020年继续飙升。

首先，该公司令人震惊的季度利润降低了特斯拉以高成本筹集现金的可能性。此外，华尔街认为，更加专注的马斯克正在帮助建立运营盈利汽车企业所需的运营纪律。

另一方面，这一新兴理论也击垮了特斯拉空头。瑞信分析师丹-利维（Dan Levy）指出，“鉴于强劲的利好数据，特斯拉股价在空头回补的推动下走高，可能还会有一些多头买入。”

与此同时，特斯拉的上海超级工厂已开始推出汽车，这可能会激发特斯拉在中国销售汽车的希望。

尽管利好消息铺天盖地，但这并不意味着特斯拉的股价将在两个月内再涨50%。事实上，一些华尔街人士认为，鉴于特斯拉股价短期飙升，应该对其保持高度谨慎。

利维表示，“在这种情况下，人们对特斯拉的期望可能有所上升。在这一点上，分析师们期待特斯拉在明年初公布第四季度业绩时，能再次实现盈利。考虑到该公司动荡的过去，当然不能保证连续两个季度实现利润。”而市场一点也不喜欢这样。

从纯技术分析的基础上，特斯拉的股票现在似乎严重超买。

Miller Takak策略师马特-马利（Matt Maley）说，“无论是短期还是中期，都出现了超买。我们承认每周RSI图表在过去曾更极端（具体来说是2013年和2017年），但它现在仍然相当超买。”马利指出，在过去的一年里，特斯拉已经四次测试当前的价格水平，每一次都伴随着严重的下跌（最小的跌幅是20%）。

马利警告说，“特斯拉在不到2个月的时间里上涨了50%（在仅仅6个月的时间里上涨了100%以上），因此，其风险/回报方程式已经不像今年其他时候那么有利了！”