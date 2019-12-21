马云：到年底了，昨天一天我收到5个朋友借钱的电话

由上海市浙江商会主办的“2019世界浙商上海论坛暨上海市浙江商会年会”于2019年12月21日在上海举行。浙商总会会长马云出席并演讲。

马云表示，2019年最不容易的是，以往可能是部分人不容易，2019年可能是大部分企业不容易。

“世界正在进入巨大的变化之中，中国经济也面临巨大的调整，我们只有改变自己，才能适应这种调整，我相信这是机会的开始。”马云表示。

以下为演讲实录：

马云：我想讲三句话，三个意思。

第一，祝贺王均金会长、喻渭蛟执行会长的完美的工作。2019年，商会取得了那么多的成绩，这是不容易的，这主要是奉献，通过帮助别人来提升自己。我们看到了商会的巨大努力。

第二，2019年很不容易，但是我们做企业的都知道，每一年都不容易。唯一2019年最不容易的是，以往可能是部分人不容易，2019年可能是大部分企业不容易。

到了年底了，昨天一天，我收到很多朋友借钱的电话，一天内5个电话。过去一个礼拜，要卖楼的朋友大概有10个，确实不容易。

我们所有的企业家都要明白，做企业2019年不容易，要想到这可能是不容易的开始，大家都不容易，就好办了。

第三层，大家要明白，浙商过不去，其他商人肯定也过不去，我们要有这个自信。世界正在进入巨大的变化之中，中国经济也面临巨大的调整，我们只有改变自己，才能适应这种调整，我相信这是机会的开始。

我们每一年的浙商大会，尤其是上海商会，会开得非常好，我们在这不是炫耀成绩，不是谈怎么赚钱，而是互相交流，互相学习，提升自己。只有学习的人，才能面向未来，只有改变自己的人，才有未来，只有为未来解决问题的企业，才有希望。

祝大家2020年，在最困难的时候能够度过，我相信，我也对浙商，所有爱学习的企业家、爱交流的企业家、实干的企业家、改变自己的企业家，我相信他们能度过。

再次祝贺大家，祝福大家，2020年，我们一起努力。