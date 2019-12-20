马云退休后首次人事调整，阿里将发生什么变化？

2019年12月19日，阿里巴巴集团宣布了新一轮人事巨变，这也是马云退休后的首次人事调整。在本轮变动中，有六位高管履新，原集团CTO卸任。

其中，张建锋将卸任阿里巴巴集团CTO，程立出任新任CTO，胡晓明出任蚂蚁金服CEO，戴珊将分管盒马事业群。

19日上午，阿里巴巴集团董事局主席兼CEO张勇、蚂蚁金服集团董事长井贤栋分别发出了全员信，宣布了人事变动的消息，阿里巴巴集团本轮人事变动重点：

1.张建锋将卸任阿里集团CTO，继续担任阿里巴巴技术委员会主席、达摩院院长、阿里云智能事业群总裁，程立将担任阿里集团CTO，兼任阿里巴巴技术委员会副主席。

2.蒋凡将分管阿里妈妈事业群，他现任淘宝天猫总裁。

3.戴珊将分管盒马事业群，此外还负责此前的ICBU、1688、村淘、零售通、速卖通业务。

4.赵颖担任蚂蚁金服国际事业群总裁，同时继续兼任飞猪总裁。

5.蚂蚁金服总裁胡晓明将出任蚂蚁金服CEO，蚂蚁金服原副CTO胡喜出任蚂蚁金服CTO。

阿里巴巴集团CTO换帅

新接任阿里巴巴集团CTO的程立毕业于上海大学，是支付宝技术平台的奠基人之一，2004年2月在上海交大攻读博士的程立，以外包架构师的身份协助支付宝网站的建设。几番合作下来，程立即放弃博士学位，2005年2月，他正式加入了支付宝。

在加入阿里巴巴之后，程立曾担任小微金融服务集团CTO、蚂蚁金服CTO兼国际事业群COO。

上一位集团CEO张建锋于2004年7月加入阿里巴巴集团，出任淘宝网技术部架构师。2005年至2010年，张建锋曾担任多个管理岗位，先后带领淘宝网技术架构部、B2C开发部及淘宝网产品技术开发部。2010年1月晋升为淘宝网产品技术部副总裁。

2011年6月起兼任淘宝网运营部副总裁，负责淘宝网集市的产品运营及技术开发工作。2012年3月，张建锋转职阿里巴巴，出任中国事业部网站与技术部副总裁，直至于2013年1月出任现职为止。

2014年3月，阿里巴巴正式宣布负责天猫和聚划算的淘宝副总裁张建锋任命淘宝网负责人。

2015年3月，淘宝总裁张建锋出任阿里巴巴中国零售平台负责人，统管淘宝、天猫和聚划算，并向阿里巴巴集团COO张勇汇报。

2015年12月7日，阿里巴巴集团CEO张勇在公开信中宣布，原阿里巴巴中国零售事业群总裁张建锋将担负起“中台”的重要工作，负责共享、数据、搜索，以及闲鱼、淘宝头条等创新孵化业务。

2016年4月1日，阿里巴巴集团宣布调整组织结构，由张建锋出任集团首席技术官（CTO）。

2017年1月13日，阿里巴巴集团CEO张勇宣布，张建锋在继续担任阿里巴巴集团CTO（首席技术官）向张勇汇报的同时，兼任阿里云事业群首席技术官（CTO）。阿里云各技术团队向张建锋汇报，张建锋在阿里云CTO的职责上向总裁胡晓明汇报。

2018年11月26日，阿里云事业群升级为阿里云智能事业群，集团首席技术官（CTO）张建锋将兼任阿里云智能事业群总裁；未来会加强技术、智能互联网的投入和建设。

2019年12月19日，张建锋卸任阿里集团CTO，继续担任阿里巴巴技术委员会主席、达摩院院长、阿里云智能事业群总裁。

蚂蚁金服的两次交棒

蚂蚁金服经历了从彭蕾到井贤栋，再到如今胡晓明的两次交棒。

2004年12月8日，支付宝正式成立，彭蕾担任CEO职务。2009年11月11日，支付宝首次推出手机支付服务。2011年5月26日，支付宝获得央行颁发的国内第一张《支付业务许可证》（业内又称“支付牌照”）。

2013年6月17日，支付宝与天弘基金合作的货币基金产品余额宝上线。用户可以通过支付宝APP购买或赎回，1元起购的低门槛让余额宝迅速得到用户认可。

2014年10月16日，起步于支付宝的蚂蚁金融服务集团（蚂蚁金服）正式宣告成立，彭蕾成为蚂蚁金融服务集团（前称“小微金融服务集团”）董事长兼CEO。2015年6月起，井贤栋担任蚂蚁金服总裁。

2016年10月8日，阿里巴巴集团董事局主席马云在给阿里系内部员工的邮件中宣布，自10月16日起，蚂蚁金服集团董事长兼CEO彭蕾将CEO的接力棒交给总裁井贤栋。

2018年4月9日，马云今天向员工发出内部信宣布，彭蕾将卸任蚂蚁金服董事长，蚂蚁金服CEO井贤栋将兼任董事长一职。

2018年11月26日，胡晓明卸任阿里云总裁。2018年11月29日晚间，蚂蚁金服宣布组织架构升胡晓明出任蚂蚁金服集团总裁，向董事长兼CEO井贤栋汇报。

2019年12月19日，胡晓明担任蚂蚁金服CEO，向井贤栋汇报。最近的变动显示，井贤栋不再担任蚂蚁金服CEO，将继续管理蚂蚁国际事业群、智能科技事业群、HR、财务和战略投资板块。蚂蚁金服原副CTO胡喜出任蚂蚁金服CTO。

胡晓明出任蚂蚁金服CEO之前曾担任阿里云总裁，在卸任阿里云总裁之后，2018年11月29日晚间出任蚂蚁金服集团总裁。

胡晓明毕业于中欧工商管理学院，阿里巴巴集团合伙人之一，现任蚂蚁金服总裁、天弘基金董事长。于2005年6月加入阿里巴巴集团，是支付宝老兵、曾任蚂蚁金服首席风险官，一手打造了阿里小贷（网商银行前身）。

2014年，胡晓明出任阿里云总裁。在4年里阿里云成为阿里巴巴经济体业务的新增长极，并推出了自主研发的大规模计算操作系统“飞天”。

蚂蚁金服成立之初，胡晓明赴任阿里云总裁，任内推动了中国第一批政府公共服务上云，并将云计算与工业制造、农业、金融、医疗、零售、航空、生物基因等产业融合。2018年11月26日，胡晓明卸任阿里云总裁，并在同月上任蚂蚁金服集团总裁。

除了集团CTO和蚂蚁金服CEO的变动，蒋凡将分管阿里妈妈事业群，他现任淘宝天猫总裁。戴珊将分管盒马事业群，此外还负责此前的ICBU、1688、村淘、零售通、速卖通业务。赵颖担任蚂蚁金服国际事业群总裁，同时继续兼任飞猪总裁。

这几位卸任和履新的高管，都在阿里巴巴今年6月公布38名合伙人之列。

其中33岁的蒋凡亦是阿里巴巴合伙人当中最年轻的一位；胡喜曾担任蚂蚁金服平台数据事业群研究员；胡晓明在2005年放弃博士学位加入支付宝团队；戴珊是阿里巴巴公司创始人之一；赵颖在阿里收购雅虎中国后，进入淘宝、B2B等部门。