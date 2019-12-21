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苹果4万元Pro Display XDR显示器开箱，外媒称其真的不贵

2019/12/21 20:13:35来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家12月21日消息 苹果的Pro Display XDR发布已经有一段时间了，售价方面，标准玻璃版售价39999元，Nano-texture纳米纹理玻璃版售价47999元。这款显示器还有Pro Stand支架，其售价7799元，VESA 支架转换器售价1599元，按照外媒的说法这价格有些“Ridiculous”。

现在，知名外媒MacRumors也收到了Pro Display XDR和Pro Stand支架，并做了开箱，一起来看一下吧。

显示器的外包装和Mac Pro的包装类似，需要大力撕开中间的封条。

打开之后就是显示的包装盒了，左侧是Pro Display XDR的字样，右侧是显示正反面的示意图。

包装内除了价值47999元的显示器外，还附送了苹果专门的清洁布，用来擦拭纳米纹理玻璃版Pro Display XDR显示器。

除了清洁布外，还有编织线版的电源线和雷电3线材。

苹果的Pro Stand支架还是同样的包装方式。

外媒称Pro Stand支架是他“最好”的一次支架开箱体验，同时也是他唯一一次为支架开箱。

这个支架价值7799元人民币，外媒称其“Ridiculous”。

支架与显示器采用磁吸连接，比较先进。外媒称其做工非常好，磁力也是强到“Ridiculous”。

当两者靠近时，外媒称可以明显感受到它们之间的磁力，同时显示器和支架连接时声音也是嘎嘣脆。

Pro Display XDR的背面采用了和Mac Pro类似的设计，接口有电源接口和四个USB-C接口，其中一个是雷电3接口。

显示器后面还有一个开关，打开它就可以旋转屏幕。

当你转动屏幕时，macOS也会自动旋转。

这就是显示器的正脸了，6K分辨率引起舒适。

息屏之后，屏幕也黑得很纯粹。

开箱到此结束，在后面一半的时间里是外媒对这款显示器的赞赏，MacRumors还表示，与其他真正的专业级显示器相比，苹果真的没有为Pro Display XDR这款显示器定价过高。

根据之前的报道，Pro Display XDR 拥有宽大的 32 英寸视网膜 6K 显示屏，采用绚丽夺目的 P3 广色域和 10 位色彩，1600 尼特最大亮度，对比度也达到 1,000,000:1。

点击访问：苹果中国官方在线商店

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关键词：苹果Pro Display XDR显示器

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