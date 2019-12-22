猎豹傅盛：“智能助理”是我们对机器人真正的定义

12月21日晚间消息，为期三天的极客公园创新大会十周年活动在北京召开，猎豹移动董事长、CEO傅盛参与“鹏友说”，分享了关于智能机器人的思考。

猎豹移动转型发力智能机器人，傅盛提到，今年已经在全国范围内有超过5000台机器人落地，一天大概提供200万次以上的语音服务，“我觉得我们的机器人真正地开始用起来了，已经有超过1亿次语音交互，我们现在已经可以看到一些大数据的特征。”

做机器人也遇到困难，因为是别人没见过的东西。“你跟任何人聊一个没有看见过的东西的时候，本能就会有置疑和不相信”。傅盛表示，“讲机器人这个事儿，每个人脑子里的机器人都不一样，再加上有一些机器人公司做了以后，用户也没有真正地用起来。所以，这是一个真正在这个过程中，非常大的一个难点”。

“Robot的本意是一种自动化的劳动力，翻译成中文多了一个‘人’，多了这个以后，大家对它的想象就无限延展了。”傅盛对公司销售说，以后别叫机器人，而叫作商业的智能设备，这样大家对它的要求会低很多。

“下一步肯定就是智能助理的概念，所以这个是我们对机器人真正的定义。”傅盛指出，今天是在一个商业场景下，以一个智能终端的方式去实现某一些垂直的服务。在这个时代，智能设备不可能在全面性上超越人，只能在一些专业岗上去超越人。比如KTV的服务员，“你说一下你的手机尾号它会带你去房间，它一天能够带200次，这大概是2-3的服务员的工作量。”

傅盛透露，猎豹正在做这方面的多语言版的“机器人”，他概括，“简单的体力劳动和简单的脑力劳动，本质上都可以被机器人替代掉。”

在活动现场，傅盛被要求对过去做“否定性复盘”，他提到，如果让自己重新复盘，不会搞那么大的队伍，而是会从一个很小的队伍开始。

傅盛指出，只要资源给的多，基本都失败，而只有资源给的足够少，或者人再少一点、投入资金再少一点的时候，才会压迫自己深入思考，和自己对抗，“找到那些别人没有发现的水面下的规律，才有可能做出不一样的东西。”