尽管波音737 MAX复飞遥遥无期，但分析师仍看好波音股票

12月22日讯尽管波音737 MAX的停飞一直持续到新的一年，每一条负面消息都令该股再度下跌，但许多华尔街分析师仍公开看好波音。分析师们坚持自己的观点，认为一旦737 MAX回归天空，2020年波音的股价将出现两位数的反弹。

这家陷入困境的航空公司周一宣布，将暂停这款飞机的生产，其股价本周下跌2.6%。自3月13日以来，这款飞机一直在全球停飞。该股是今年表现最差的大盘股之一，自3月1日以来下跌了逾24%，但分析师们基本上都没有改变看法。

今年年初，在第一次坠机事件发生后、美国联邦航空管理局（Federal Aviation Administration）停飞这架飞机之前，分析人士尤其看好它。FactSet的调查显示，截至2月28日，83%的受访者给予该股买入评级，平均目标价超过每股450美元。在一些评级下调之后，分析师们对“买入”和“持有”的评级大致各占一半。

尽管波音股价大幅下跌，但没有一位分析师建议卖出该公司股票。目前，接受调查的23位分析师中没有一位给出卖出评级。

他们确实下调了目标价，但仍远高于当前的股价。目前的12个月平均目标价为每股388美元，较目前的交易价格有14%的溢价。

Canaccord Genuity的肯-赫伯特（Ken Herbert）表示，尽管停飞的时间越来越长，但看涨者将737 MAX停飞和贸易摩擦等宏观事件视为一次性事件，而该公司将从中反弹。他对波音的评级为中性，目标价为370美元。

赫伯特说，“我认为，那些仍然看涨该股的人，在某种程度上正在回归长期基本面。这些基本面通常是令人鼓舞的，至少在商业方面是这样。”

白金汉研究集团（Buckingham Research Group）的理查德-萨夫兰（Richard Safran）表示，航空航天业与其它领域不同，因为它能让投资者通过公司的积压订单清楚地看到未来的业务，让看涨者相信该股将会反弹。

“航空股投资者在一个方面有点独特，那就是他们对未来两年前景的信心远高于普通人，”萨夫兰表示。他对该股的评级为中性，目标为365美元。

在发生两起致命的坠机事故后，737 MAX在全球范围内停飞，而随着波音公司寻求监管机构的批准，其回归的时间一再被推迟。联邦航空局局长史蒂夫-迪克森（Steve Dickson）表示，飞机的重新认证程序不会在年底前完成，预计审批时间和737 MAX再次搭载商业乘客之间会有一段时间的间隔。

赫伯特说，一旦737 MAX获准飞行，波音的现金流将大幅增加，并有可能回购股票。但他仍对737 MAX丑闻的长期影响以及波音业务的其他问题表示怀疑。

赫伯特说，“对我来说，更大的问题是公司的具体情况，当你从737 MAX的困境走出来时，人们意识到，他们需要对自己的投资组合做些什么，以及737 MAX对一个品牌的损害有多大。”

此外，摩根大通也表示，停产737 MAX的决定不会带来巨大的节省，因为波音的管理费用和劳动力成本仍将存在，而且该公司需要在停产期间为供应商提供支持。

摩根大通是维持买入评级的公司之一，称波音“在充分利用其强劲的积压订单方面处于有利地位”，但其分析师已调降目标价，并在与客户沟通时表现谨慎。

高盛对波音的前景更为悲观，该公司对该股的评级为中性，并将其目标股价从本周早些时候的324美元下调至301美元。高盛预计，737 MAX将于4月份获得美国联邦航空管理局的认证，并于7月份恢复交付。

高盛周二在一份报告中表示，“鉴于恢复向航空公司发货仍需采取多个步骤，而每一步仍有广泛的潜在后果，我们仍认为这款飞机存在高度不确定性。”