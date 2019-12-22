美国应用开发商起诉苹果：扶持自主应用打击对手

北京时间12月22日早间消息，本周五，Followapp和BlueMail等应用的开发商Blix提交了针对苹果的修改后起诉书。最新起诉书指出，有新证据表明，苹果对自己的应用有倾向性，不利于App Store中类似的第三方产品。

Blix向美国特拉华州地区法院提交了这份文件，在10月份诉讼的基础上补充了更多信息。这起诉讼指控称，苹果的“用苹果登录”功能侵犯了BlueMail的专利。此外，Blix还指控苹果在App Store中实施垄断行为，打击与苹果Mail等有竞争关系的第三方应用。

最初的起诉书指控称，“用苹果登录”功能抄袭了BlueMail标志性的“共享电子邮件”功能。后者帮助用户“使用可管理的公共互动地址进行交流，避免造成私人互动地址泄露”。“共享电子邮件”会生成联系人的“反向列表”。这种技术创建了电子围栏，各方可以通过这个电子围栏向唯一的公共账户收发消息，而不必担心自己的私人电子邮件地址泄露。

“用苹果登录”功能提供了类似工具，可以保护用户避免烦人的电子邮件营销。苹果的解决方案中提供了名为“隐藏我的电子邮件”的选项。在激活该选项后就会为特定的应用或网络服务生成唯一的苹果托管地址，从而隐藏个人电子邮件地址。发送到所生成地址的通信内容会被转发到个人账户，而用户可以随时停用这个中继地址。

除指控专利侵权之外，Blix还表示，当BlueMail在macOS App Store越来越热门之后，苹果于2018年5月下架了该应用。苹果表示，下架的原因是BlueMail违反了App Store的应用评审规则，随后又表示BlueMail的功能与Blix旗下TypeApp有重复之处。但Blix表示，在BlueMail下架的“几周前”就已将TypeApp从App Store中主动下架。然而，苹果仍然坚称，该应用不符合开发者规则。

修订后的起诉书称，苹果会接受来自同一开发者“重复的”应用，这样的重复无论是形式上还是功能上都可能存在。例如，macOS App Store提供“极为相似”的Telegram和Telegram Desktop两款应用。

Blix还指出另一项问题，即苹果近期决定，该公司自主开发的应用不适用于用户评价系统。起诉书称，这条政策意味着苹果可以不必像其他第三方应用一样，面临负面评价的影响。

关于App Store的垄断行为，Blix指控，App Store的iOS版本故意诱导用户不选择与苹果自主应用有竞争关系的第三方应用。例如，付费广告和App Store Stories在搜索结果页面占重要部分。这与谷歌Play和亚马逊Appstore完全不同，后两者会直接显示多种选择。