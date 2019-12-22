内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

《游戏王：决斗者遗产链接进化》明年登陆Steam，卡数将破万

2019/12/22 11:39:33来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家12月22日消息 根据外媒GamesTalk报道，Konami宣布《游戏王：决斗者遗产 链接进化》将登陆将于2020年登陆Steam，并同时登陆PS4和Xbox One。

据悉，《游戏王：决斗者遗产 链接进化》于今年4月份登陆了任天堂Switch平台。

在本作中，卡片的画质大幅升级，细节也更加清楚，玩家可进行单机游戏，也可进行联网对战。游戏原版中收录了超过9000张卡片，2020年Switch版还将迎来大更新，卡片总数将破万。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：游戏王steam

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有