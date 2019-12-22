《游戏王：决斗者遗产链接进化》明年登陆Steam，卡数将破万

IT之家12月22日消息 根据外媒GamesTalk报道，Konami宣布《游戏王：决斗者遗产 链接进化》将登陆将于2020年登陆Steam，并同时登陆PS4和Xbox One。

据悉，《游戏王：决斗者遗产 链接进化》于今年4月份登陆了任天堂Switch平台。

在本作中，卡片的画质大幅升级，细节也更加清楚，玩家可进行单机游戏，也可进行联网对战。游戏原版中收录了超过9000张卡片，2020年Switch版还将迎来大更新，卡片总数将破万。