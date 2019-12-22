再创新高，2019年21家由女性创办初创公司成为独角兽

风险投资家Jennifer Neundorfer在十月份发表的言论中，有这么一句话很可能是年度名言。她在描述她的公司Jane VC及其对女性创始人的关注时，说道：“我们将投资于一个被忽视的、但也表现超常的资产类别。”

让我们仔细想想。这与性别无关，这只是一个以资本为中心的业务，由希望获得回报的投资者组成。仅仅这样而已。

尽管Glossier、Rent the Runway以及The RealReal在2019年的故事，都放大了女性创始人的能力和毅力，但在这些故事的背后都隐藏着另一种观点：专注于多元化的基金并非天生以影响力为重点。

随着这一年的结束，Crunchbase的数据显示了“表现优异”的真正含义：2019年对由女性创办的独角兽来说是历史性的一年，这些独角兽以前所未有的速度诞生。

相比之下而言，2018年有15只独角兽企业诞生，其中至少有一位女性创始人。今年，21家由女性创办或联合创办的初创公司变成了独角兽。

在与美容公司Glossier的创始人Emily Weiss交谈时，她表示：“很多风投公司对美容并不感兴趣。然而，2018年来了，这是美容行业风险投资创纪录的一年。”

她认为2019年可能会再次打破纪录，而且这个想法在某些方面已经被证明是正确的，因为美容及商业公司如今也能获得数十亿美元的估值。

除了美容及商业，今年诞生的由女性创办和共同创办的独角兽公司还包括：Hims、Airwallex、ezCate和Scale。

虽然估值飙升很容易分散人们的注意力，但值得注意的是，这些公司也有自身的弱点和失误。

例如，2019年由Jen Rubio和Steph Korey联合创立的独角兽企业Away，最近因管理风格和工作条件恶劣而被外媒曝光。Korey已经辞职，Lululemon的前首席运营官和首席财务官Stuart Haselden与Rubio目前一起担任首席执行官。

但让我们回到更广泛的问题上。在这些公司不得不让投资者相信他们有一个价值10亿美元的创意之前，他们必须首先说服这群人给自己开一张支票。而这让人想起了Shani Dowell的故事。

Shani Dowell刚刚为她立足于田纳西州的教育技术平台Possip筹集了100万美元的资金。对于这么小的一轮融资金额，我们通常并不会报道，除非它本身就极具历史性。正如该公司声称的，Dowell是田纳西州第一位筹集到超过100万美元风险融资的黑人女性。

根据该公司的说法，在全美范围内，只有不到2%的风投资金流向了女性领导的公司，而仅仅0.006%流向了黑人女性领导的公司。

Dowell的融资活动既是进步的标志，也是缺乏进步的体现，这与我们解读多样性时获得的更大范围的数据相似。例如，尽管女性创办的独角兽以前所未有的速度诞生，但在2019年估值达到10亿美元或以上的初创企业中，它们实际只占到4%。

此外，Crunchbase的数据显示，女性成立的团队每花费100美元，只能募集3美元资金。

但Dowell的故事给我们提供了一点希望。她是从纳什维尔创业中心开始创业。这一事实或许证明了以下这一观点，即尽管进展缓慢，但新兴项目和机构正在发挥作用。而由女性创立的独角兽公司的数据显示，在投资者的角度，他们远非在做慈善，他们同样希望获得回报。