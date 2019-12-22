荣耀Magicbook Pro魅海星蓝发布：R5+16GB，4799元

IT之家12月22日消息 在今年9月份的荣耀20S发布会上，荣耀推出新款的MagicBook Pro笔记本，搭载了AMD H标压移动处理器。现在，荣耀MagicBook Pro又推出了一款新配色“魅海星蓝”，官方称其深藏Blue，R5+16GB+512GB，抢鲜价4799元。

配置方面，荣耀MagicBook Pro 搭载了AMD R5 3550H处理器，四核八线程，主频2.1GHz，最高3.7GHz，搭载Vega 8核显，配以16GB内存和512GB SSD。

荣耀Magicbook Pro锐龙版正面采用16.1英寸4.9mm微边框、1080p IPS屏幕，屏幕色域值达到100% sRGB。荣耀Magicbook Pro拥有56Wh大电池，标配的65W充电器充电30分钟可播放4小时1080p本地视频。散热方面采用鲨鱼鳍风扇2.0+双热管设计，风量较普通风扇提升20%。做工及接口方面，荣耀Magicbook Pro采用高品质铝合金材料，阳极氧化工艺提高机身耐磨级别，厚度16.9mm，重量1.7Kg，支持指纹识别开机登录。接口有耳机麦克风二合一接口x1、USB Type-C接口 x 1，USB3.0（Type A）接口 x 3及1个标准HDMI接口。

魅海星蓝版的荣耀MagicBook Pro将于2020年1月8日开卖，感兴趣的小伙伴可以关注一下。