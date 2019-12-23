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国产游戏《光明记忆：无限》登陆Steam，支持光线追踪

2019/12/23 6:58:47来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家12月23日消息 国产游戏《光明记忆：无限》今日上架Steam商店，该款游戏曾在英伟达中国地区DXR-光线追踪比赛中赢得大奖。

游戏介绍：

《光明记忆：无限》飞燕群岛工作室最新作品。2036年世界各地的天空上突然出现了异象，科学家们无法解释这些现象，事件背后牵连着两个世界的存亡，一段尘封的历史将被揭开。

这款游戏的开售时间尚未确定，在《光明记忆：无限》正式发售时，已经买过《光明记忆》（抢先体验版）也就是第一章的玩家，会免费发放OFF 100%的打折劵或其他形式去来达到免费赠送《光明记忆：无限》的目的。

最低配置:

操作系统: Windows 7 64 bit

处理器: INTEL E3-1230v2或AMD同级别

内存: 8 GB RAM

显卡: Nvidia GTX 1050TI or AMD Radeon R9 285

DirectX 版本: 11

存储空间: 需要 10 GB 可用空间

推荐配置:

操作系统: Windows 10 64 Bit, Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1

处理器: 光线追踪要求：INTEL i7-9700K 或 AMD 同级别 | 非光追要求： i7-4790K

内存: 12 GB RAM

显卡: 光线追踪要求：Nvidia RTX 2080 or AMD RadeonVII | 非光追要求：Nvidia GTX 1080 or AMD RX VEGA64

DirectX 版本: 12

存储空间: 需要 10 GB 可用空间

Steam链接：点此访问

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关键词：光明记忆：无限国产游戏

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