国产游戏《光明记忆：无限》登陆Steam，支持光线追踪

IT之家12月23日消息 国产游戏《光明记忆：无限》今日上架Steam商店，该款游戏曾在英伟达中国地区DXR-光线追踪比赛中赢得大奖。

游戏介绍：



《光明记忆：无限》飞燕群岛工作室最新作品。2036年世界各地的天空上突然出现了异象，科学家们无法解释这些现象，事件背后牵连着两个世界的存亡，一段尘封的历史将被揭开。

这款游戏的开售时间尚未确定，在《光明记忆：无限》正式发售时，已经买过《光明记忆》（抢先体验版）也就是第一章的玩家，会免费发放OFF 100%的打折劵或其他形式去来达到免费赠送《光明记忆：无限》的目的。

最低配置:



操作系统: Windows 7 64 bit



处理器: INTEL E3-1230v2或AMD同级别



内存: 8 GB RAM



显卡: Nvidia GTX 1050TI or AMD Radeon R9 285



DirectX 版本: 11



存储空间: 需要 10 GB 可用空间

推荐配置:



操作系统: Windows 10 64 Bit, Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1



处理器: 光线追踪要求：INTEL i7-9700K 或 AMD 同级别 | 非光追要求： i7-4790K



内存: 12 GB RAM



显卡: 光线追踪要求：Nvidia RTX 2080 or AMD RadeonVII | 非光追要求：Nvidia GTX 1080 or AMD RX VEGA64



DirectX 版本: 12



存储空间: 需要 10 GB 可用空间



Steam链接：点此访问

