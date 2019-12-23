想效仿英特尔，丰田已向中国汽车提供燃料电池部件

12月23日消息，据日本媒体报道，丰田汽车已开始向中国公司供应燃料电池汽车的关键零部件。这也是丰田效仿英特尔通过为个人电脑制造商提供芯片，从而主导微处理器业务的一种方式。

据悉，丰田向中国企业提供的部件有燃料电池电堆，其通过氢和氧的化学反应来为汽车供电。

图示：装配有丰田零部件的燃料电池公交车将于明年1月份在常熟市投入运营

丰田正在向一家中国系统集成商供应其在日本生产的汽车零部件，这家公司将这些零部件与其它零部件相整合生产燃料电池系统。与丰田合作的中国商用车生产商将使用这些系统生产公交车。

其中20辆燃料电池公交车定于明年1月份在常熟投入运营。常熟市希望利用丰田技术推动中国燃料电池汽车行业发展。

丰田的策略与英特尔在上世纪90年代的商业模式类似。当时英特尔将个人电脑主板标准化，并将其提供给个人电脑制造商。这场“Intel Inside”的行动推动了个人电脑的普及和英特尔处理器的普及。

2014年，丰田推出了世界上第一辆量产燃料电池汽车，但在日本的销量并没有预期的那么好。而中国打算利用公交车来推广燃料电池汽车，并将其定位为继电动汽车之后新能源汽车产业的支柱。

整个汽车工业正在经历百年一遇的转折点。在占全球环保汽车市场一半份额的中国，新成立的汽车制造商将生产外包已成为惯例。就像个人电脑和智能手机一样，汽车品牌和实际生产汽车的公司也不再是同一家企业。网约车的兴起也加速了汽车所有权的转移。

丰田一直以来坚持生产整车，直到现在才开始向其他公司供应零部件。在汽车行业正经历着快速变化的中国，丰田迈出了摆脱既往商业模式的第一步。