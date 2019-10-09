迷你可爱，丰田大发四款概念车将亮相东京车展

IT之家10月9日消息 日前，丰田旗下的大发汽车宣布将在东京车展上发布了四款概念车，分别是ICO ICO、Tsumu Tsumu、Wai Wai、Waku Waku，这四款概念车有一个共同主题就是“温暖的未来”。

日本独有的一个车型叫做K-car，这类车型是日本运输省设立的一种汽车规格，即“轻型自动车”。而“轻”的日文发音是“kei”，不知不觉就简化为K-Car了。K-Car的车身尺寸和排量被严格限制，规格必须在长3400mm、宽1480mm、高2000mm以及排量660cc以下。

此次大发将推出的四款新车，其中有三款就属于K-car行列。ICO ICO、Tsumu Tsumu和Waku Waku三款车型的长度均为3395毫米，宽度也均为1475毫米，只不过高度不同，分别为1995毫米、1850毫米和1630毫米。而Wai Wai车型车比较长，其三围为4200毫米x1665毫米x1665毫米。

ICO ICO定位是一款公共交通工具，其目的是满足最后一公里出行。新车外观方正，体积迷你小巧，预计将会采用纯电力驱动。

Tsumu Tsumu是一款电动小卡车，专门在市区内进行送货。新车通过可更换的后货舱和小巧的车身为未来提供高机动性的商用车使用方案。

Waku Waku和Wai Wai更接近日常生活，其中Waku Waku则是一款超迷你SUV，采用红蓝配色，不过，这款车型更适合作为工具车或者野营车两人乘坐，家庭用户的话，更大尺寸的Wai Wai更合适。

Wai Wai是一款六座MPV，新车采用可开合式顶棚设计，内部有三排座椅，可以通过灵活多变的车内座椅组合以满足更丰富的生活使用场景。这款MPV更适合家庭用户。另外，这款车型还采用了类似劳斯莱斯的对开门车门设计，方便用户进入后排空间。